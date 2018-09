«La espinita pendiente con la que me voy es el juzgado de lo penal» El juez Javier Reyes, en el que hasta ahora ha sido su despacho en el Palau de Justícia. / Tino Calvo El magistrado deja su puesto tras más de 15 años en la capital de la Marina Alta y en octubre empezará una nueva etapa en Madrid Javier Ignacio Reyes López Juez decano de Dénia R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:57

El juez decano de Dénia, Javier Reyes, ha puesto punto final a más de quince años de servicio en la capital de la Marina Alta y a principios de octubre comenzará a trabajar en Alcalá de Henares. Empezó a ejercer como magistrado en Dénia, en marzo de 2003, y tres años más tarde se convirtió en el máximo representante de los jueces. Reyes tiene 47 años, está casado con Lidia María Paloma Montaño, también jueza, y es padre de dos hijos. Mañana viernes sus compañeros y amigos han preparado una comida de despedida y para desearle suerte a él y a su esposa en su nueva etapa en tierras madrileñas.

-¿Cómo resumiría de forma breve sus más de quince años de magistrado en Dénia?

-Ha sido espectacular. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todas las personas que han participado por aquí, en todos los sentidos, desde los compañeros, magistrados, jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores, todos los operadores jurídicos. El Partido Judicial de Dénia es una escuela para todos los que quieran aprender lo que es un juzgado de instrucción, sobre todo en cuanto a que con pocos medios tenemos que dar una respuesta más que rápida a muchos asuntos.

Asegura que los premios que ha ganado son gracias al equipazo que tiene, pues es una labor colectiva «Benidorm ha copado muchas necesidades de juzgados que deberían ser para este partido judicial»

-Empezó su carrera de magistrado en la capital de la Marina Alta.

-Ingresé en la carrera judicial en 1999, en Barcelona. Fue un año muy fructífero. Luego estuve un año de prácticas en Valencia y en 2001 tomé posesión de mi primer juzgado en Baza, Granada. En 2003 ascendí a magistrado y desde entonces aquí estoy. He visto la creación del juzgado número seis, siete, ocho y del de violencia sobre la mujer.

-A lo largo de su trayectoria, ¿hay algún caso que le haya marcado o le haya llamado más la atención?

-Muchos. Un atentado de ETA en 2004 en el hotel Port Dénia. Era un domingo y yo estaba de guardia. Aquí también he visto descuartizados, decapitados, asesinados a tiros. Eso en cuanto a delitos contra las personas, que marcan mucho por la imagen del muerto. Luego también ha habido temas de narcotráfico muy grandes y de blanqueo de capitales, de grupos criminales.

-¿Qué tipo de casos predominan en la Marina Alta?

-Ahora mismo, gracias a la eficacia policial y al trabajo de los fiscales y jueces en instrucción, es una comarca en la que el trabajo está controlado. Es tranquila porque no hay muchos altibajos en la delincuencia. Hay periodos con más robos o lesiones. No es una comarca conflictiva. Yo digo que todavía se pueden dejar los coches abiertos por la noche. Muy diferente a los primeros años aquí, eran muy duros, no solo en verano.

-¿Es una comarca litigante?

-Ahora, como hay infracciones que no llegan al juzgado, que suelen ser los insultos, se ha mitigado bastante.

-Como juez decano, se convirtió en un magistrado muy reivindicativo. ¿Cuáles considera que son los principales logros conseguidos?

-Estamos entre Alicante y Valencia. Se pidió la separación de jurisdicciones y se consiguió en 2010. Pero tendríamos pendiente la creación de algún juzgado más. Se había hablado de un juzgado de primera instancia.

-¿Se va con alguna espinita clavada, algún tema que no ha podido concluir?

-La reivindicación histórica de hace más de 15 años es el tema del juzgado de lo penal. Esa es la espinita pendiente con la que me voy. Yo he insistido en que en la planta de arriba del Palau hay espacio para un juzgado más. Benidorm ha copado políticamente muchas necesidades de juzgados que deberían ser para este partido judicial.

-¿Y respecto a los problemas del edificio del Palau de Justícia?

-Tenemos problemas estructurales desde hace varios años y nadie ha tomado interés por arreglar, como demuestra la malla de protección que existe en el ático desde hace dos años por los cascotes que se han desprendido. Visitas han hecho diez mil pero solución, ninguna .

-Su labor ha sido reconocida con diversos galardones. En 2010 fue la primera persona en recibir la Medalla de la Policía Local de Dénia y cuatro años después el Consejo General del Poder Judicial le distinguió con el primer premio de buenas prácticas en el auxilio judicial internacional penal. ¿Qué suponen esos reconocimientos?

-Supone un reconocimiento a la soledad que supone el trabajo del juez. Pero lo que más ilusión me ha hecho es que sin el equipazo que tengo en el juzgado, instrucción nº3 no habría tenido ninguno de esos reconocimientos. Porque es una labor colectiva.

-¿Qué le llevó a pedir el traslado a tierras madrileñas?

-Llevo quince años y medio en Dénia y la creación de juzgados de instrucción es prácticamente inexistente en los últimos años. Dado que en las capitales de provincia están bloqueadas, porque no se prima la especialidad sino exclusivamente la antigüedad, cualquier juez más antiguo podría ocupar una plaza de instrucción. Y eso está provocando un tapón y a ciertas edades no quiero estar dando demasiadas vueltas en mi vida.

-¿Qué recuerdo se lleva de Dénia?

-Ahora mismo los del despacho desmantelado totalmente. Cada una de las cosas que tenía tiene su historia, alguna de ellas muy emotivas. Casi todo lo que he conseguido a nivel profesional se lo debo a Dénia y lo que he conseguido a nivel personal en muchísimas ocasiones también se lo debo. Me llevo la ilusión de lo que es una función pública, que es impartir justicia, donde he conocido profesionales envidiables y donde muchas veces faltan incentivos al funcionario público para que pueda rendir e implicarse en los asuntos, y eso creo que lo he conseguido, que se involucren con la misma intensidad que yo lo he hecho.

-¿Qué metas se ha planteado para el futuro?

-A nivel personal, pocas, ver crecer a mis hijos. A nivel profesional, Madrid brinda muchas oportunidades, de conferencias, cursos, seminarios. Quiero ver si tengo acceso a la universidad. En fin, lo que ya estaba haciendo desde aquí, continuar haciéndolo pero desde allí.

-A la persona que le sustituye al frente del Palau de Justícia, ¿qué consejo le daría?

-No sé quién es. Le recomiendo que ame a su trabajo como yo lo he podido amar. Ser juez es una vocación, no es un simple oficio.