«Esperamos que el campus universitario esté muy avanzado en esta legislatura»

El recién reelegido alcalde de Dénia, Vicent Grimalt Boronat, en su despacho. / Tino Calvo El munícipe defiende que hay que luchar para que los jóvenes de la ciudad y la comarca cuenten con esta infraestructura y afirma que mantendrán el apoyo a la UNED Vicent Grimalt Boronat Reelegido alcalde de Dénia en las elecciones municipales del 26 de mayo R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 1 junio 2019, 00:42

Vicent Grimalt vive un momento dulce en su carrera política después de que el pasado domingo el PSPV no solo fuera la fuerza más votada en Dénia sino que conquistara una mayoría histórica. A sus 60 años, está preparado para afrontar una segunda legislatura basada en proyectos que ha calificado en reiteradas ocasiones de «realizables».

-Las encuestas le daban la victoria, ¿pero esperaba un triunfo arrollador que le proporciona una mayoría absoluta histórica en Dénia?

-No. A veces en broma se dice pero realmente ese resultado no lo esperábamos.

-¿A qué lo atribuye?

-Hay muchos factores. Estamos convencidos de que en la anterior legislatura, por mucho que algunos sectores y partidos se han dedicado a criticarnos mucho, la gente ha reconocido el trabajo que se ha hecho y la transformación que se ha producido en Dénia. Otro factor importante es nuestro programa, que como el de 2015 son totalmente realizables, con cosas concretas y sin grandes proyectos que al final se quedan en un cajón.

-¿Cómo valora las marchas de Sergio Benito, de Ciudadanos, que renuncia a su acta, y de Alex Rodenkirchen, líder de Podem, que no ha conseguido representación?

-Ha sido sorpresa que no tuvieran más votos. Estaba convencido de que Ciudadanos iba a sacar un concejal más, por lo menos. Sergio Benito ha hecho la política que él creía y no sé si eso le ha pasado factura. Y lo de Alex me ha sabido mal porque en estos cuatro años hemos trabajado muy a gusto con él. Estoy convencido de que es una persona muy capacitada para trabajar por Dénia y así lo hemos hecho.

-Ha comentado esta semana que repartirá alguna delegación entre los partidos de la oposición excepto el PP, ¿por qué? ¿Todavía no han olvidado la moción de censura?

-No es cuestión de moción de censura. Es el único partido que ha repetido muchas veces que pactaría con Ciudadanos y con Vox para tirarnos fuera. E ideológicamente es imposible tener nada en común con el PP y con la señora María Mut. Por lo tanto no tengo el por qué falsear ni decir lo que no creo.

-¿Compromís tendrá un trato especial en el reparto de delegaciones después de haber sido socios?

-Será el primero al que le demos a elegir de aquellas delegaciones que no vayan a llevar nuestros concejales. Y lo que ellos no quieran ya lo ofreceremos a los otros dos partidos.

-Y en cuanto al amplio ejecutivo que tendrá el PSPV, muchos de los todavía ediles van a continuar los próximos cuatro años. ¿Significa eso que las áreas potentes seguirán en las mismas manos?

-Los que ya estaban mantendrán las mismas áreas.

-¿Maria Josep Ripoll seguirá con Territorio, uno de los departamento que más críticas ha recibido?

-Por supuesto. Eso faltaba. Ha sido pieza clave en esta legislatura, sobre todo en urbanismo. Ha hecho un gran trabajo y evidentemente no voy a quitárselo ni loco.

-Por cierto, el Plan General Estructural se trasladó a conselleria para que dictaminara, ¿han preguntado cómo va? ¿Hay alguna novedad?

-Aún no hay conseller. Por lo tanto, no sabemos nada. Pero me gustaría decir que por mucho que siempre ha habido gente que se ha dedicado a criticar y a torpedear en todo lo que ha podido el Plan General, las elecciones han demostrado que a la ciudadanía lo que le interesa realmente es el día a día, que las calles estén limpias, que la farola funcione y que Dénia vaya cada día mejor. Y el plan le interesa a un sector importante pero no a la inmensa mayoría.

-Algunos se preguntan cuánto le cuesta al Consistorio José María Chofre, encargado de hacer el PGE.

-El contrato de Chofre, igual que todos del Ayuntamiento, está colgado en la página web y quien tenga interés puede entrar y verlo. No sé lo que ha cobrado, pero él personalmente, infinitamente menos de lo que costó la contratación de un equipo para redactar un Plan General que quedó como quedó.

-El proyecto estrella de su campaña fue el campus universitario. ¿Por qué esa propuesta cuando a pocos kilómetros hay uno en Gandia? ¿No sería más sencillo mejorar las conexiones con la Safor?

-Tenemos que luchar para que Dénia y la comarca tengan las infraestructuras que les corresponden. Debemos intentar que nuestros vecinos y nuestros jóvenes tengan en la Marina Alta un campus, que empezaremos poco a poco. Pero esperamos que esté muy avanzado en esta legislatura.

-Comentó que había una posible ubicación, ¿se puede decir ya?

-No.

-¿Han valorado cómo afectaría ese campus a la UNED de Dénia?

-Sí. La UNED no es una universidad presencial y el perfil del estudiante no tiene nada que ver con el que va a una presencial. La UNED seguirá teniendo el apoyo del Ayuntamiento como hasta ahora.

-Una de las propuestas de las que no se habló mucho en campaña fue la peatonalización de Marqués de Campo. ¿Van a seguir adelante con él?

-Tenemos que buscar una alternativa al aparcamiento de Marqués de Campo y, cuando eso esté solucionado, haremos lo que tengamos que hacer.

-Un aspecto que sí se comentó fue la necesidad de un Plan Estratégico de Turismo, ¿ para hacerlo van a contar con el experto Iñaki Gaztelumendi?

-A Iñaki le conocemos de muchos lugares en los que hemos coincidido por temas de turismo y gastronomía, y le hicimos una consulta a nivel personal para saber qué pensaba él. Evidentemente, nos dijo que era interesante que tuviéramos el plan. Pero esto es un proyecto que se ha de licitar.

-¿Qué pasará con la reivindicación del tren de vía ancha?. El hecho de que Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento tengan el mismo color político, ¿va a ayudar a que algún día se haga realidad?

-Estamos esperando a que en Madrid se conformen los ministerios. Y una vez estén, iremos a hablar. Aquí no vamos a bajar los brazos en el tema del tren. Y conforme he dicho en campaña, no voy a renunciar a que la estación esté en Dénia.

-Eso no significaría que no hubiese en otros municipios, ¿verdad?

-Eso no tiene nada que ver. Puede haber en cualquier pueblo de la comarca por la que pase el tren, pero el estudio que tenemos y los factores de Dénia no los tiene otros lugares, no tienen un puerto que conecta con Baleares.

-En los últimos tiempos no han saltado a la opinión pública las desavenencias dentro de su partido. ¿Por qué?

-Porque ya no existen. Al final, el objetivo de todos los socialistas de Dénia es el mismo, tener un partido activo y con un programa de propuestas para la ciudadanía. Y yendo todos de la mano, siempre es más fácil llegar a buen puerto.

-Por cierto, ¿cómo van las relaciones con Adolfo Utor?, ¿han mejorado desde el respaldo municipal a la petición de que el puerto lo gestione un ente autónomo?

-Con Adolfo no hay el más mínimo problema. Es un afiliado de nuestro partido, es un gran empresario, el más grande de la comarca. Da la casualidad que su empresa está en el puerto y eso es importante. Y será beneficiaria o no el día que tengamos el ente del puerto autónomo, como las demás empresas que trabajan allí.

-Alguna vez ha comentado que estaría ocho años, ¿tras este gran triunfo no volverá a presentarse?

-Posiblemente será el final.