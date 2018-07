Éric Sos se lleva el Trofeo del Abierto Internacional Ciudad de Dénia de ajedrez Decenas de ajedrecistas disputan sus partidas durante el torneo celebrado en Dénia. / J. Z. La nueva edición del ya clásico torneo reúne a más de 80 participantes llegados de diversos puntos de la Comunitat, España y Europa JAVIER ZAMORA DÉNIA. Viernes, 20 julio 2018, 00:18

Más de 80 jugadores se dieron cita en el Abierto Internacional Ciudad de Dénia, celebrado durante las fiestas de la localidad. Los participantes fueron divididos en torneo Absoluto y sub 16. La competición se disputó en la calle Marqués de Campo y en ella participó gente venida de diversos puntos de la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla León, incluso se animaron a participar ajedrecistas de otros países como Suecia.

Se jugaron siete rondas de siete minutos por jugador, más un incremento de tres segundos por cada jugada realizada. Para el buen desarrollo del torneo, se contó con los árbitros autonómicos Antoni Bertomeu y Francisco Morató.

En la categoría absoluta se dieron cita 63 jugadores, que tras las siete rondas resultó vencedor Éric Sos, jugador del Paterna. El ganador consiguió seis puntos y medio de los siete posibles. En segunda posición finalizó Rufino Camarena, de Xeraco. Y el podio lo completó Slobodan Kovacevic, llegado de Benimodo.

El xabiero Antonio Aguado destacó como uno de los mejores jugadores del tramo hasta 2000, mientras que los dianenses Javier Sánchez y Luis Vallalta fueron los mejores jugadores comarcal y local respectivamente.

También realizaron un buen torneo los jóvenes Antoni Bertomeu de Benissa y los hermanos Marc y Carles Gregori de Oliva. Pese a su juventud, demostraron grandes cualidades en el juego de mesa en sus partidas. Entre las categorías más jóvenes no se supo el ganador de entre los 29 participantes hasta la última partida. Los primeros tableros no cedieron sus puestos hasta que tuvieron que luchar entre ellos. Para conocer el campeón del torneo se tuvo que esperar al desenlace en la última ronda del torneo entre los primeros clasificados hasta ese momento. Finalmente José Domenech Briz, natural de Alberic, se proclamó vencedor con medio punto de ventaja sobre el segundo clasificado.

Por su parte, Carlos Sena ganó en la categoría sub 8, seguido de Ester Catalina. Mientras que en la categoría sub 10 ganó Lucas Deusa de Alacuas, seguido de Mateo Sena, también vecino de Alacuas. Y en tercer lugar quedó Ulises Valenzuela, de Dénia.

En la categoría sub 12, el ganador fue Pablo Cayon de Valencia, seguido de Javier Herrero de Benimaclet y de Àngel Pérez Roig, vecino de Xàbia. En la categoría sub 14, José Domenech, repitió título, mientras que el segundo puesto fue para la rusa Victoria Ermishina y la tercera plaza para Alejandro Yuste de Alacuas. Finalmente, en la categoría sub 16, el ganador fue Samuel Staneke de Calp.

Para cerrar el evento se llevó a cabo la entrega de premios. Un acto que corrió a cargo del concejal de fiestas Óscar Mengual y del Presidente del Club de Ajedrez Castell de Dénia, Vicente Costa. Ambos agradecieron la asistencia a todos los participantes a este evento que cuenta con una larga trayectoria en el municipio. También felicitaron a los premiados y agradecieron la asistencia, «tanto de los padres de los niños como al público en general. Gracias al respaldo que año tras año ofrecen los jugadores, Concejalía de Fiestas y patrocinadores, este torneo se está consolidando».