Empresas, particulares y Consistorio de Dénia recurren las Normas Urbanísticas Transitorias Vista panorámica de Dénia desde el castillo de la ciudad y con el macizo del Montgó al fondo. / Tino Calvo La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, señala que están a la espera de que «el juzgado nos emplace a presentar la petición formal» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 10 mayo 2019, 01:19

Las Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) de Dénia que el pleno del Consell aprobó en diciembre y que entraron en vigor en enero ganan detractores. Si en marzo se hizo pública la decisión del ejecutivo local de enfrentarse al Pacte del Botànic y recurrir ante los tribunales ese documento, ahora son más los que han dado ese mismo paso, entre ellos empresas y particulares.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana recogía esta semana un listado con media docena de nombres de personas y entidades que han interpuesto recursos contra estas las NUT. Unas normas que tienen como objetivo dotar a la capital de la Marina Alta de un marco urbanístico que proporcione seguridad jurídica mientras se aprueba de forma definitiva el Plan General Estructural (PGE). En esa relación figuran los procedimientos de empresas como Iberdrola Inmobiliaria, Vidalma, o Zorom Activo.

También aparecen un par de particulares. Una de las personas que ha optado por acudir a los tribunales lo ha hecho porque una parcela suya, de más de 3.000 metros cuadrados, ha sufrido una recalificación y ha pasado de ser urbana a declarar buena parte de ese terreno como de riesgo de inundabilidad. Según explicó ayer la afectada, ese cambio ha afectado a toda la zona, por lo que supone que no será la única en reclamar por ese mismo motivo.

Esta propietaria, que sabe que va a llevar tiempo antes de que los tribunales se pronuncien sobre estos procedimientos, auguró que «por lo menos será un año», pero espera que al final le den la razón y que todo ese suelo mantenga la calificación que había tenido hasta hace unos meses.

Por su parte, la concejal de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, recordó que el Ayuntamiento ya habían anunciado que procedería así y que se aprobó por pleno. «Ahora falta que el juzgado nos emplace a presentar el recurso formal», detalló la edil. Según dijo, están pendientes de presentar los informes y lo harán en cuanto les avisen.

Fue en marzo cuando el equipo de gobierno decidió recurrir ante los tribunales estas normas, que según recalcaron eran de un documento de mínimos, de carácter provisional y no suponían un planeamiento. El motivo esgrimido era que las NUT chocaban en algunos puntos con lo que habían proyectado en el Plan General Estructural, que en ese momento aún no se había acabado y no había pasado por pleno para su aprobación y remisión a la conselleria. Ripoll en aquel momento dijo que al dar luz verde a las NUT «la conselleria se interpone en la autonomía municipal».

En su día, esa decisión y esas palabras causaron sorpresa en la oposición porque, pese a gobernar los mismos partido en Generalitat y Ayuntamiento, esta situación demuestra que ha «una falta de diálogo y sintonía», señalaron. Y también se preguntaron cómo podría afectar esa postura del ejecutivo local a las posibilidades del PGE de salir adelante una vez llegase a conselleria para su evaluación. Dénia remitió el Plan General Estructural a la conselleria en abril para la declaración ambiental estratégica. Eso fue hace un mes y todavía no se sabe nada al respecto.