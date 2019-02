Hay una expresión americana que no tiene traducción (no logro pensar en un equivalente en nuestro idioma) que me fascina. Se trata de 'The elephant in the room'/el elefante en la habitación". El origen del concepto data de 1814, año en el que el poeta ruso Ivan Andreyevich Krylov escribió una fábula llamada 'El hombre inquisitivo' sobre un visitante a un museo que es capaz de prestar atención a todo tipo de detalles pero le pasa desapercibido un elefante que hay en medio de la sala. Años más tarde, Mark Twain lo retomará en su cuento 'El robo del elefante blanco' en el que la policía busca con ahínco un enorme paquidermo que en realidad se halla a la vista de todos.

Bebiendo de estas fuentes, en 1959 el diario The New York Times reutiliza el concepto 'The elephant in the room' para referirse a esos temas que todos conocen pero de los que nadie habla, ya sea porque incomodan o porque se temen las posibles consecuencias. Son esas cuestiones, esas verdades tan evidentes que son ignoradas y prefieren pasarse por alto. Hoy en día hay miles de 'elephants in the room' de los que nadie quiere saber nada.

El cambio climático sería un ejemplo a escala mundial pero es fácil encontrar muchos otros como la ansiedad o la depresión a un nivel más privado. Elefantes que a veces se hacen notar como una leve molestia a la que se le da la espalda pero que otras veces consumen una parte importante de nuestra energía y nuestra vida. Porque esa es la paradoja. Cada vez que nos movemos por la habitación evitando al animal, le damos poder. El elefante, al saberse ignorado, crece y se expande hasta ocupar la estancia entera. Hasta inundarla. Hasta ahogarnos. Hasta explosionar haciendo que el problema nos explote en la cara.

Por eso es tan importante no rechazarlo. Coge tu elefante, míralo de frente, sácalo a bailar. O mejor aún. Súbete a su lomo y deja que te lleve. Que te conduzca hasta el fondo, hasta el final del problema. Generalmente la solución se encuentra justo ahí. En el punto en el que el elefante te deja.