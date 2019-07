El Ejecutivo de Dénia mantiene su decisión de no presidir los actos religiosos de las fiestas Un momento de la celebración del pasado año de la misa en honor a la Santíssima Sang. / Tino Calvo La capital de la comarca celebra la festividad de la Santíssima Sang con la misa solemne en la iglesia de la Asunción y la procesión de la imagen R. GONZÁLEZ Miércoles, 10 julio 2019, 09:10

La capital de la Marina Alta mostrará hoy su fervor por su patrón. Los actos religiosos en honor a la Santíssima Sang cobrarán protagonismo esta jornada con la misa y la procesión. Estas dos celebraciones no contarán con presencia del equipo de gobierno en representación municipal, una medida que tomó el alcalde, Vicent Grimalt, hace cuatro años y que ha optado por mantener en la actual legislatura.

El primer edil insistió ayer en que seguirá vigente esa decisión y que, por tanto, no habrá representación institucional del ejecutivo local presidiendo ni en la eucaristía de esta mañana ni en la procesión de la tarde. Sin embargo, cualquier miembro puede ir a título personal. «Yo no he ido nunca y no voy a ir», recalcó el alcalde.

La Agrupació Artística Musical ofrece un concierto en honor al patrón en la calle La Vía

Estas directrices no afectan a la oposición. La asistencia del resto de miembros de la Corporación suele ser bastante escasa. Normalmente suele haber alguien del Partido Popular en los actos religiosos y esta vez no parece que vaya a ser diferente.

La misa en honor a la Santíssima Sang se oficiará en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. La ceremonia dará comienzo a las 11.30 horas e incluirá la tradicional bendición de panes.

Ya por la tarde, a las 20.30 horas, está prevista la procesión en honor al patrón. La comitiva que portará la imagen partirá desde la iglesia de la Asunción, se dirigirá a la calle Diana y, tras bordear la Glorieta, se encaminará hacia Pare Pere. Después seguirá por la plaza Valgamedios, para tomar finalmente la calle Loreto, donde la talla de la Santíssima Sang concluirá su recorrido al llegar al Convento de las Agustinas, donde volverá a morar la Santíssima Sang.

Esta comitiva contará con la presencia de la cofradía que lleva el nombre del patrón, así como de representantes de diversos colectivos, entre ellos la Junta Local Fallera con las falleras mayores de la ciudad y sus cortes. Además se sumarán los numerosos fieles que profesan devoción por la Santíssima Sang.

Otro acto del programa de la Festa Major que está dedicado al patrón es el concierto que ofrecerá la Agrupació Artística Musical de Dénia. Tendrá lugar a las 23 horas en el escenario montado en la calle La Vía. El programa previsto comenzará con la zarzuela 'La Torre del Oro'. Después la banda interpretará diferentes piezas, en algunas actuarán como solistas Raúl García García (trompeta) y José Luis González Sanchis y Raúl Benavent (en la percusión). Además, en varias de las propuestas actuará como director invitado Carlos Pellicer.

La jornada de hoy incluye dos sesiones de bous a la mar y una nueva protesta antitaurina

Por lo que se refiere a la vertiente más lúdica de la Festa Major, mañana la jornada arrancará con dos propuestas deportivas. Por un lado se disputará el trofeo de ciclismo, que recorrerá el centro de la ciudad, y la XXV edición de las 12 Horas de dardos.

A la una y a las siete de la tarde empezarán las sesiones de bous a la mar. También ha prevista, al igual que ocurrió el domingo, una protesta antitaurina. Esta vez será al mediodía frente al Ayuntamiento de Dénia.

Por la tarde, se ha programado un taller infantil de «chapas molonas» en la plaza del Consell y la discomóvil Baila Conmigo cerrará la velada en la explanada de Torrecremada.