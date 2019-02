El Ejecutivo de Dénia deja en manos del nuevo gobierno el futuro del solar de la calle Campos Un camión dentro del solar de Marqués de Campo, que ayer empezó a limpiarse para su acondicionamiento y apertura al público. / R. González Los firmantes del Pacte del Castell han iniciado los trabajos para acondicionar esta zona verde, y esta semana se prevé retirar las vallas R. GONZÁLEZ Lunes, 18 febrero 2019, 23:55

Los trabajos para acondicionar el solar del antiguo ambulatorio de Dénia, en la céntrica calle Marqués de Campo, comenzaron ayer. El ejecutivo local quiere que la población pueda disfrutar en breve de este espacio, que lleva años vallado. La intención que tenía el Pacte del Castell cuando el Ayuntamiento adquirió el terreno a finales del pasado año por cerca de un millón de euros era impulsar un concurso de ideas para decidir qué se haría allí, pues este espacio está catalogado como zona verde. Ahora, en cambio, el gobierno local ha optado por dejar que sea la próxima Corporación la que decida el futuro del solar, según avanzó ayer el alcalde, Vicent Grimalt.

El primer edil reconoció que no se va a tomar ninguna decisión al respecto antes de las elecciones y que el objetivo que tiene marcado el equipo de gobierno es «adecentar el solar, poner unos bancos y tenerlo aseado». Grimalt admitió que «nosotros tenemos claro lo que haríamos», pero no quiso avanzar nada todavía. No obstante, el munícipe recalcó que el solar está catalogado como zona verde. Por lo «poco más se puede hacer», apostilló.

De momento, ahora se están llevando a cabo labores para acondicionar esta parcela de 900 metros cuadrados ubicada en pleno centro de la ciudad y oculta a la vista de los viandantes por una gran valla metálica. Para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ella se está limpiando el solar y se va nivelar el suelo, proporcionándole de la pendiente necesaria para evacuar el agua y evitar que se acumule en caso de lluvia.

Asimismo, se procederá a cubrir el terreno con una capa de arena de albero. La actuación se completará con una rampa y con la instalación de cinco bancos y papeleras. El coste total de estos trabajos es de 9.411 euros más impuestos.

Representantes de la empresa que se encarga de ejecutar las tareas de adecuación comentaron ayer que la intención es que a finales de esta semana se puedan retirar ya las vallas del perímetro. En principio, solo se habilitará esta protección en las zonas en las que sea necesario debido al desnivel con respecto a la acera. También señalaron que en un par de semanas puede estar todo listo para el pleno disfrute de los vecinos.

Cabe recordar que el Consistorio de Dénia adquirió el pasado diciembre este solar a la Tesorería de la Seguridad Social después de muchos años intentando hacerse con él. Para ello tuvo que solicitar un préstamo.

Tiempo atrás allí se encontraban el antiguo centro de especialidades y las oficinas de la Seguridad Social. El edificio del ambulatorio se construyó en marzo de 1965 y permaneció operativo hasta 2006. En julio de ese último año, Sanidad optó por clausurarlo debido a las grietas detectadas en la estructura del inmueble.

Los técnicos que acudieron a inspeccionar cómo estaba el edificio elaboraron un informe demoledor. En sus conclusiones reflejaron que se encontraba en estado de ruina. A raíz de ello, ya no volvió a abrir más sus puertas. No fue hasta dos años después, en mayo de 2008, cuando finalmente se procedió a derribar el inmueble.

Entonces el Ayuntamiento de Dénia empezó a negociar con la Tesorería, conversaciones que se repitieron en varias ocasiones desde aquel momento. Desde el Consistorio se le propuso a los propietarios una permuta por suelo para oficinas en la avenida Miguel Hernández, pero no cuajó ya que lo único que aceptaba era una venta del terreno.

Durante todo ese tiempo, los vecinos denunciaron de forma periódica el estado de deterioro de la zona, con vegetación que alcanzaba gran altura y también criticaron que se había convertido en un nido de suciedad. Tras diversos intentos, las negociaciones prosperaron y se alcanzó un acuerdo que ha permitido a Dénia comprar el solar.