El Ejecutivo de Dénia contradice al Consell y asegura que subsanó las deficiencias del PGE El alcalde y junto a él la concejal de Territorio, en un pleno de la nueva legislatura. / Tino Calvo Compromís, exsocio del PSPV, indica que no tenía conocimiento del requerimiento, mientras que PP y Cs recriminan al gobierno local la falta de «transparencia» R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 4 julio 2019, 00:39

Las declaraciones de la Conselleria de Transición Ecológica en las que afirmaba que no se había admitido la documentación del Plan General Estructural (PGE) de Dénia por la «falta de informes determinantes» para emitir el pronunciamiento ambiental pillaron ayer por sorpresa al ejecutivo local. La edil de Territorio, la socialista Maria Josep Ripoll, contradijo al gobierno autonómico. La concejal subrayó que el proceso seguía su curso porque «las subsanaciones de las deficiencias se hicieron de forma inmediata».

Ripoll indicó que es «normal» que aparezcan deficiencias a subsanar como en otros procedimientos, pero que, en el caso del documento aprobado por el pleno y remitido a la conselleria para obtener la declaración ambiental estratégica, «se trataba de cuestiones nimias». Además hizo hincapié en que en cuanto la administración autonómica detectó las carencias y les avisaron, enviaron rápidamente la documentación y «ya lo tienen allí todo». Es más, insistió en que «me consta que el trámite está en marcha».

Respecto a la caducidad de la fase ambiental, la responsable de Territorio remarcó que, si la conselleria no inicia el expediente, «no se hará efectiva». En ese sentido, comentó que está segura de que eso no ocurrirá porque el Consistorio de Dénia ha demostrado que ha trabajado para proporcionar a la ciudad un planeamiento urbanístico y hay «un proyecto serio».

Cedma pide que se corrijan los defectos porque la ciudad necesita un planeamiento «duradero»

Asimismo, la concejal avanzó que han solicitado una reunión de coordinación, en la que participarán técnicos de diversas consellerias. En cuanto al plazo para que pueda aprobar definitivamente el PGE, Ripoll no quiso hacer estimaciones porque ahora ya no depende del Consistorio.

Desde Compromís, exsocio de gobierno del PSPV cuando la conselleria remitió el listado, su portavoz, Rafa Carrió, aseguró que no tenía conocimiento del requerimiento remitido desde Transición Ecológica. Según dijo, después de que el pleno aprobara en abril el PGE y se remitiera a Valencia para que dictaminara, ya no volvió a saber nada ya que no pasó la petición de subsanación de deficiencias por la Junta de Gobierno.

Más contundentes

Otros partidos de la oposición se mostraron más contundentes. Ese fue el caso del PP y Ciudadanos. Los populares, en un comunicado, pusieron de relieve que les «indigna» que un tema tan delicado se hubiera ocultado hasta ahora y que cada vez que preguntaban al respecto solo obtenían del equipo de gobierno «evasivas o excusas tan triviales como que «aún no hay conseller».

El PP recriminó al ejecutivo su falta de «transparencia» y le pidió, en especial a la responsable Territorio, explicaciones de por qué no se había comunicado a los grupos políticos y al Consell d'Urbanisme la notificación que les había trasladado la conselleria con la documentación que faltaba. Además, recordó que aunque el alcalde comentara en una entrevista a este periódico que el PGE le interesaba «a un sector importante pero no a la inmensa mayoría», lo cierto es «lo que importa es que a todos nos afectará de una forma u otra».

Por lo que se refiere a la fase ambiental, los populares remarcaron que en varias ocasiones ya han informado de que caduca en agosto. Por ello, le preguntaron al equipo de gobierno que explique las repercusiones que tendrá sobre el urbanismo en caso de que no se apruebe.

También la formación naranja reprochó al ejecutivo la falta de transparencia por medio de un comunicado. Además aprovechó para mencionar que Cs había denunciado repetidamente que «el PGE no estaba completo, que adolecía de muchos documentos y que no eran aconsejables las prisas con las que se quería aprobar el plan».

Para Ciudadanos, lo sucedido sirve para corroborar que su partido tenía razón. Por ello se preguntó si el equipo de gobierno tomará medidas o permitirá que el departamento de Urbanismo continúe con «la misma ineficiencia que hasta ahora».

Por su parte, el presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma), Benito Mestre, recordó que en su día ya advirtieron que les preocupaba el procedimiento. Por ese motivo, solicitó al gobierno local que subsane todas las deficiencia lo antes posible porque «necesitamos un PGE sostenible y duradero en el tiempo».

Al respecto, señaló que no resulta nada bueno que puedan ir saliendo defectos que «pongan en evidencia» las carencia y la «viabilidad» del documento que representa el planeamiento de la ciudad. Y añadió que también les preocupa la caducidad de la fase ambiental porque el PGE es «vital» y no se puede estar demasiado tiempo con unas Normas Urbanísticas Transitorias.