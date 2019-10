Os juro que lo vi. Tenía siete años. Recuerdo estar en casa, en el salón, con mis padres. El 23 de febrero de 1981, día del golpe de estado, estaba siguiendo en directo por TVE lo que estaba pasando dentro del hemiciclo. Si cierro los ojos casi casi puedo verlo. Y estoy bastante segura de que muchos de vosotros tenéis un recuerdo, si no igual, bastante parecido al mío sobre ese acontecimiento en concreto.

Bueno, pues os puedo jurar que lo vi... salvo porque no lo vi. No pude verlo, ni vosotros tampoco. El golpe de estado no se retransmitió en directo por la televisión, solo por radio. Por lo tanto mi recuerdo (y el vuestro sorry) es falso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede construir un recuerdo colectivo de algo que en realidad nunca ocurrió? Parece ser que se puede mediante el efecto Mandela. El término lo acuñó la investigadora Fiona Broome, al descubrir que mucha gente (y ella misma) estaba segura de que Nelson Mandela había muerto en prisión cuando en realidad lo hizo en la privacidad de su casa. El efecto Mandela demuestra así que nuestra memoria nos engaña y que, lejos de conformarse con hacerlo de manera individual, también lo hace de forma colectiva. Esto se debe a que la memoria, mas que un archivo inalterable, se parece a un programa de ordenador al que se le puede añadir, modificar e incluso borrar información. Y sí, también se pueden crear falsos recuerdos.

La psicología intenta explicar este fenómeno desde diversas perspectivas, si bien la más plausible pasa por afirmar que tenemos una memoria constructiva. Es decir, recordamos los principales elementos de una escena y le vamos añadiendo nuevos elementos de información que surgen a posteriori y que están en consonancia con lo que ya sabemos. Este tipo de fabricación hace que el recuerdo se nos presente como más confiable.

Así que dudemos de nuestros recuerdos que están en mayor o menor medida construidos, porque como dice el investigador David del Rosario «al cerebro no le importa la verdad, solo la coherencia».