El edil que avaló la moción de censura contra el PP en Benissa decidirá el color del ejecutivo El concejal de CIBE, Isidor Mollà, en el pleno donde avaló la moción de censura contra el PP. / T. Calvo El exconcejal de Cs y ahora independiente, Isidor Mollà, estudiará las propuestas de populares y el bloque de izquierdas y no descarta solicitar la alcaldía B. ORTOLÀ BENISSA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:50

Los resultados electorales del domingo han vuelto a situar como principal protagonista en Benissa a Isidor Mollà. El actual edil de Ciutadans de Benissa (CIBE), quién ya propició la salida del Partido Popular avalando una moción de censura en su contra, deberá decidir si el ayuntamiento se decanta hacía la izquierda o a la derecha, puesto que existe un empate entre ambas posturas.

El PP se ha quedado a un escaño de la mayoría absoluta, tiene ocho, los mismos que suman los tres partidos que gobernaron en la pasada legislatura (Reiniciem Benissa, PSPV y Compromís).

«Los protagonistas han cambiado respecto a los cuatro años, por lo que no habrá ningún inconveniente en sentarse a negociar», indicó ayer Mollà respecto a la actual relación con los populares. De hecho, el líder de CIBE no descartó un pacto con el partido de la derecha, «sería la opción más fácil, puesto que un tripartito siempre tiene más complicaciones». Aunque para el concejal de CIBE, «todo irá más fluido se hacemos un esfuerzo para dialogar y ser más generosos».

Los populares de Gata de Gorgos tienden la mano para conseguir un gobierno de consenso

Mollà apuntó que en los próximos días su partido se reunirá para «ver como se enfocan las negociaciones y cuales deben ser las prioridades». Y entre ellas no descartan la alcaldía.

Por su parte, el todavía alcalde en funciones y líder de Reiniciem Benissa, Abel Cardona reconoció que Mollà es «la llave para constituir un gobierno progresista, ya lo apoyó en 2017». Aunque Cardona remarcó las palabras que ha dedicado el número uno de CIBE durante la campaña electoral, «ha apuntado en más de una ocasión que ha habido cosas que no le han gustado del tripartito, aunque esperamos que finalmente abra la puerta a la negociación».

En cuanto a sus hasta ahora compañeros de gobierno, Cardona asegura que su grupo aboga por reeditar el acuerdo. En cuanto a la alcaldía, remarca que su partido «es el que más ha mejorado sus resultados, por lo que entendemos que debería ser para Reiniciem. Aunque matiza que se sentarán a negociar, «no estamos cerrados a nada, tendremos en cuenta el apoyo que nos han ofrecido durante esta legislatura». En cuanto a los populares, Cardona afirma que su partido está dispuesto a sentarse a hablar, aunque califica de «muy complicado» poder llegar a un acuerdo, «en los últimos dos años y medio se han dedicado a la crítica destructiva».

La de Benissa no será la única mesa de negociación que se abrirá en los próximos días. En Gata de Gorgos dará el primer paso el vencedor de los comicios, el Partido Popular (les faltó un escaño para la mayoría absoluta).

No obstante, no descarta ofrecer a sus adversarios en las urnas y con representación (Compromís y PSPV) la posibilidad de formar un gobierno de consenso. Así lo aseguró ayer la número uno de los populares Maite Signes, «lo hemos dicho muchas veces durante la campaña, Gata necesita un gran acuerdo para los graves problemas del municipio, que no tiene un plan general, ni un polígono industrial en condiciones, se han perdido cuatro años». A pesar del ofrecimiento, Signes reconoce que su partido «juega en el campo contrario a PSPV y Compromís, es más fácil que las fuerzas de izquierdas lleguen a un consenso».

Dos opciones en Pego

Difícil papeleta tiene el PSPV en Pego. A pesar de que ha conseguido igualar los concejales que sacó en 2015, un total de siete, no podrá repetir un gobierno estable con Ciutadans de Pego, ya que estos últimos han perdido un escaño (necesitan nueve para llegar a la mayoría absoluta). Los socialistas barajan dos opciones: negociar un ejecutivo de izquierdas con Compromís o gobernar en solitario con acuerdos puntuales, «ahora un tripartito sería poco factible», reseñó su número uno, Enrique Moll.

Respecto a la primera posibilidad, el líder del PSPV comentó que «un acuerdo de izquierdas sería lo más propicio», aunque matizó que no será un camino de rosas, «en las pasadas elecciones sacaron cuatro ediles y exigieron la alcaldía, ahora que han conseguido cinco escaños será más dura la negociación».

En cuanto a gobernar en solitario, los socialistas confían en que Alicia Siscar estaría dispuesta a llegar a un acuerdo. La principal duda para el PSPV con esta vía, sería Ciudadanos. Aunque ayer su cabeza de lista, Simón Ortolà, se mostró abierto a entablar negociaciones, «nosotros no buscamos necesariamente un sillón de gobierno, lo importante es cumplir una serie puntos para que sea el municipio el que salga beneficiado. Habrá que hablar y que cada uno ponga sus exigencias sobre la mesa».

Más fácil parecen las cosas en Ondara. Allí el PSPV de José Ramiro, con cinco escaños, está dispuesto a revalidar el gobierno con Compromís que ha conseguido tres sillones en el pleno (la mayoría absoluta están en siete). «Ha habido un buen entendimiento durante toda la legislatura por lo que no creo que haya problemas a la hora de hablar», destacó. Aunque el edil socialista confirmó que su partido no negociará la alcaldía, «somos la fuerza más votada, la que más ha mejorado respecto al 2015».