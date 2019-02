EDIFICANT EL FUTUR

L'educació és un dels pilars de l'estat del benestar així com una part fonamental de qualsevol societat. Encara que puga paréixer obvi, convé recordar-ho sovint quan les bases de la nostra convivència estan qüestionant-se últimament.

L'aposta del Govern de Ximo Puig ha sigut extraordinària en els quatre anys de legislatura.

Malgrat l'infrafinançament que patim al País Valencià, durant aquest període, s'ha augmentat en 1.000 milions d'euros la inversió en Educació respecte a l'últim pressupost del PP.

Aquesta quantitat ha servit per a crear nous programes que inclouen la gratuïtat dels llibres de text (Xarxallibres), l'augment del nombre de beques de menjador així com la quantitat assignada a cada alumne o alumna, la creació d'aules per a alumnat de 2 anys, les ajudes per a pagar l'educació de 0 a 3 anys, la creació de noves rutes de transport escolar, la inclusió de l'alumnat de 3 a 6 anys en el transport escolar públic, les beques salari per a l'alumnat universitari, reducció de les taxes universitàries, l'increment de les plantilles docents, etc.

Les famílies s'han vist beneficiades a través de les ajudes per a la compra de llibres de text.

Hem passat de 16.734 beques per a material a 424.636 beneficiaris del programa Xarxallibres.

D'igual manera, dels vora 159.000 usuaris dels menjadors escolars, un 80 % rep ajuda econòmica per fer front als pagaments pel servei, alguns de forma íntegra i altres en diferents percentatges, suposant un increment pressupostari del 36'8 % respecte a l'època de govern del PP. També han millorat les beques de transport, pel que fa a nombre de beneficiaris i en la quantitat rebuda per cada família, arribant a un total de 45.000 alumnes.

El Bo Infantil ha modificat les seues bases per a que les ajudes vagen lligades a la renda de la família, assignant una major quantitat a qui més ho necessita, fent que les famílies paguen menys o cap mensualitat per l'educació a centres d'educació Infantil de primer cicle privats.

L'augment del pressupost ha suposat que aquest curs hi haja una matrícula de 35.535 alumnes al segon cicle d'educació Infantil, gràcies a un increment del 40 % de la inversió. A més, la gratuïtat de places de 2 anys, tant en col·legis com a les escoletes municipals, ha permés que hi haja 14.472 places en 737 unitats escolars, fent que totes aquestes famílies no paguen per l'educació dels seus fills i filles.

L'alumnat universitari ha pagat menys taxes pels seus estudis, a més de rebre beques salari que els han permés disposar d'uns ingressos mensuals de 600 euros mentre estudien, a més de les beques del Ministeri d'Educació o altres tipus d'ajudes a l'estudi. Aquest descens dels preus de les taxes s'ha vist reflectit en les matrícules, aconseguint una reducció del 15 % del seu preu.

Si hi havia un sector educatiu castigat, perseguit i arraconat per l'anterior govern, aquest era el del professorat. Les plantilles han recuperat totes les places que s'havien eliminat per les retallades del PP i durant aquesta legislatura, l'increment de les plantilles ha fet que es crearen 6.000 nous llocs de treball, millorant el funcionament dels centres i l'atenció a l'alumnat.

D'altra banda, el Pla Edificant, amb un pressupost de 700 milions d'euros, mostra de la col·laboració entre Generalitat i els ajuntaments, suposarà la nova construcció de centres com el CEIP La Xara, el CEE Raquel Payà de Dénia, el CEIP Graüll de Xàbia, etc. També servirà per a millorar i rehabilitar centres d'Ondara, Pedreguer, el Ràfol d'Almúnia, Calp, Teulada-Moraira, Benissa... Amb una inversió delegada als ajuntaments de la comarca de vora 25 milions d'euros (i altres 7 que ja estan en procés), Edificant adaptarà els nostres centres a les necessitats de l'alumnat i professorat, un deute amb la comunitat educativa que s'arrossegava des de fa anys.

L'objectiu final és eliminar els barracons que, en alguns casos, han sigut l'aula de generacions senceres.

Aquestes mesures, que tan sols suposen part del treball desenvolupat pel Govern de Ximo Puig, han aconseguit augmentar la qualitat del nostre sistema educatiu, les condicions de treball de docents així com l'atenció a l'alumnat, la situació de les infraestructures educatives, la igualtat d'oportunitats, etc. En definitiva, Ximo Puig ha fet allò que anomenàvem al principi d'aquesta exposició: tornar a convertir l'educació pública en un dels pilars del nostre estat de benestar.

Estem Edificant el futur.