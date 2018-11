El duelo por el liderato entre Nou Romà y Peluquería Stilos Ràfol acaba en tablas El equipo de Peluquería Stilos Ràfol, que empató frente a Nou Romà. / LP JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:56

El duelo por el liderato de la liga de Acydma entre Nou Romà y Peluquería Stilos Ràfol terminó en tablas. El encuentro disputado en el Polideportivo de Dénia tenía como protagonistas a dos equipos que contaban todos sus partidos por victorias. El choque, correspondiente a la jornada aplazada, no defraudó. Resultó emocionante y brillante, aunque no tuvo un vencedor, ya que acabó con empate a un gol.

El partido comenzó con mucho respeto por parte de los dos equipos hacia su rival. Los primeros en crear las ocasiones más claras de gol fueron los rafolenses, que en el minuto 8 lograron un gran tanto por parte de Nilo Montes. Los dianenses no tardaron en reaccionar y cuatro minutos más tarde lograron igualar tras una gran jugada de Borja Conesa. Poco después Hotel Nou Romà desperdició un penalti a su favor, que se frustró tras la gran parada del cancerbero visitante, Joan. Se llegó al descanso con 1 a 1.

Tras la vuelta de los vestuarios, los dianenses se adueñaron del partido los diez primeros minutos. Crearon varias ocasiones pero las grandes intervenciones del portero visitante las desbarató. A partir ese momento volvió a nivelarse y ambos conjuntos dispusieron de oportunidades pero no llegaba el balón al fondo de la red.

A falta de un minuto el jugador de Ràfol Nilo hizo una gran jugada personal en la que dejó sentados a dos contrincantes y se plantó cara a cara con el guardameta dianense, pero el tiro final le salió un poco desviado. Tras esta jugada, los dianenses tuvieron el triunfo en sus manos en una falta al borde del área pero el chut de Pauet se fue fuera por poco. Tras ese lanzamiento el árbitro pitó el final.

En los partidos de la novena jornada, Peluquería Stilos Ràfol, no tuvo problemas para deshacerse del Ademar de Dénia, que solo pudo aguantar la primera mitad. En la segunda parte los de Ràfol adelantaron sus líneas, dominaron con total claridad y se impusieron por 6 a 1.

El colíder, Hotel Nou Romà, tuvo más problemas de los previstos para vencer al Bodegas Aguilar de Ondara. Ganó por la mínima, 1 a 0. Los dos conjuntos salieron al campo sin arriesgar, intentando mantener la puerta a cero.

En la segunda parte, los dianenses arriesgaron más y consiguieron materializar un gran gol, obra de Igor Díaz de tiro cruzado. A falta de cinco minutos para el final los ondarenses dispusieron de tres ocasiones muy claras pero ninguna de las tres terminó al fondo de la red.

En el choque en el que estuvo a punto de saltar la sorpresa fue en el disputado en Ràfol entre Reale Seguros-Audífonos Romany y Casa Llobel de Ondara. Estos últimos realizaron una primera parte espectacular y lograron marcharse al descanso con el marcador de 1 a 3 a su favor. En la segunda parte el equipo de la aseguradora salió con una fuerte presión en campo contrario pero no tuvieron suerte de cara al marco contrario y hasta que no se alcanzó el minuto 20 no lograron el empate. A falta de dos minutos una gran jugada de Jorge Llopis desequilibró el partido a su favor.

Els Poblets se impuso sin problemas al equipo debutante Café Bar el Racó de David por un claro 4 a 1. Baleària derrotó por la mínima a Bar apetitoso (3 a 2) en un gran partido realizado por ambos conjuntos. Mik Mik también ganó con claridad al farolillo rojo de la competición, Agrobenissa, por 9 a 3.

El equipo revelación de la temporada, Futsal Pedreguer, goleó sin contemplaciones a Restaurante La Fontana por 7 a 0. Bar Colom venció por 3 a 1 a Bodegas Xaló que, aunque realizo un gran planteamiento desde el comienzo de partido, dominó en varias fases pero no tuvo suerte de cara al gol. Por último, La Xara Futsal venció en un gran duelo a Construcciones González Barber por 4 a 2.

El trofeo pichichi lo encabeza Darío Roda, de Peluquería Stilos, con 18 goles, seguido a dos tantos por Jorge Llopis, de Reale Seguros, y con 15 está Igor Díaz, de Nou Romà.