He terminado la novela 'Los asquerosos' de Santiago Lorenzo y estoy francamente desolada. No porque no me haya gustado. No es eso. Más bien ha sido todo lo contrario. Me ha arrastrado. Me ha introducido en su mundo y ahora digamos que me cuesta salir. Me pasa siempre que acabo un buen libro o una buena serie (cuando digo «bueno» utilizo un criterio completamente subjetivo, me refiero a algo que me guste). Me quedo con esa sensación de «y ahora cómo voy a encontrar otro igual». Otro que me provoque las mismas emociones. Otro que mínimamente se le parezca.

Es una desolación que me impide durante un tiempo siquiera hacer el intento de coger un nuevo libro o comenzar otra serie. Y entonces te vas al mismo autor, al mismo director o a los mismos guionistas y buscas. Tienen que haber escrito algo parecido... Pero nada te llena esta vez. Ahí es cuando se produce un pequeño duelo. Necesitas un tiempo, un proceso de adaptación para despedirte de los personajes. Para asimilar que ya no están, que ya no forman parte de tu día a día. Que se han quedado encerrados en esas páginas o en tu ordenador y que no puedes volver a ellos porque ya te han dicho adiós.

La experiencia me dice que cuanto mejor es el argumento, cuanto más impacto produce, más largo suele ser el duelo. También sé que tiende a sucederme mucho más con libros o series que con películas. Puede que tenga que ver o al menos yo lo atribuyo a que el impacto es directamente proporcional al tiempo invertido en la obra. En el caso del cine ese tiempo suele rondar las dos horas, lo que para mí no es mucho, la verdad. Es probable que por eso el cine me afecte en menor medida.

He buscado soluciones, atajos, formas de acortar este duelo en múltiples ocasiones y no lo consigo. Si acaso me funciona a medias cambiar del todo de género (pasar del formato intimista a la ciencia ficción o a la novela histórica, por ejemplo). Pero como en la vida, como con un amor que se va, no hay manera (y es de ley que no la haya) de no pasar ese duelo.