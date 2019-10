9 d'Octubre i música en valencià

Em resulta positiu però, a més a més, em resulta significatiu, que en Dénia puguem gaudir d'un concert de música en valencià en un dia tan important per a totes i tots els valencians com és el 9 d'octubre, data on reivindiquem la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre patrimoni, així com totes les senyes d'identitat que ens defineixen com a tal.

Però també em sembla curiós que algunes veus estiguen comentant que «finalment i per primera vegada» es prenga esta decisió, quan fa ara ja uns tres anys que va ser una de les propostes i activitats contemplades en el programa de Compromís, i dutes a terme durant la Festa Major amb un festival de música en la nostra llengua i amb diversos grups del territori valencià. Per no parlar de molts anys enrere amb el Rock a la Mar.

I sí, estant jo de regidora fa 3 anys ho vam aconseguir malgrat molts impediments, cares llargues i malgrat la ubicació, donat que per qüestions alienes a la meua voluntat es va d'haver de realitzar al recinte de Torrecremada, el qual no menyspreem, però en plenes festes patronals no era el lloc més oportú ni desitjat per a l'activitat en qüestió. Algunes coses sembla que aleshores no eren tan fàcils.

No deixa tampoc de ser curiós que ara, després de 4 anys d'haver governat en coalició amb el PSOE, es decidisca, de sobte, organitzar tot un ventall d'activitats per rememorar el nostre dia, a més a més, de manera coordinada entre diferents departaments, cosa que vaig defendre fins a la medul·la durant el meu manament. En aquells moments semblava irracional, i ara, tot es fa possible. Em pregunte quin haurà estat el detonant o el motiu de dit canvi, que benvingut siga.

Sent tot lícit i respectable, també vull remarcar que el grup Compromís no es va absentar de l'acte institucional als baixos de l'Ajuntament per estar en contra de la programació. Més aviat és perquè ho porta fent des de 2005, quan els regidors del Bloc van decidir no assistir a l'acte institucional del 9 d'Octubre i realitzar un propi pel rebuig a la reforma estatuària, pactada aleshores entre PSPV i PP.

En definitiva, i com a opinió personal, espere continuar podent gaudir de la meua llengua musicalment parlant i d'altres iniciatives què ens facen sentir orgullosos de ser el que som: Valencianes i valencians.