El 9 d'octubre es el dia dels valencians, de tots els valencians, de tots aquells que ens sentim valencians.

El equipo de gobierno (PSOE) ha celebrado, después de 4 años de ignorar y obviar este día, el acto institucional en el Ayuntamiento. ¿Será porque se acercan otra vez elecciones generales? ¿O será porque alguien de más arriba les ha dado un toque?

Y a dicho acto institucional, no ha asistido Compromis (que, como siempre, ha llevado a cabo su acto particular), lo que me ha sorprendido muy mucho, ya que, por fin, el PSOE decide celebrar el día de todos los valencianos en el Ayuntamiento, con el esfuerzo sobrehumano que les habrá supuesto, y ellos no acuden…. Bajo mi humilde opinión, una gran falta de respeto hacia todos los dianenses.

También es cierto que dicho acto poco ha tenido que ver con la celebración del Día de los Valencianos. Ha sido más que nada un arranque pre-electoral que otra cosa.

El 9 d'octubre es el dia de la Comunitat Valenciana, de tots els que som i ens sentim valencians, siguem d´oritge o d´acollida, i és un dia per a celebrar les nostres tradicions, les nostres costums, les nostres arrels, la nostra forma de fer i sentir el nostre valencianisme, i no un dia de confrontament, ni de fer despreci a ningú.