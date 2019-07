Diego Macías gana el absoluto del XXI Torneo Ciutat de Dénia de ajedrez Diego Macías junto a los otros dos jugadores que coparon el podio del torneo. / LP El reciente subcampeón de España Sub 12 demostró su talento en una competición en la que participaron más de 100 jugadores JAVIER ZAMORA DÉNIA. Viernes, 19 julio 2019, 00:04

Diego Macías Pino consiguió llevarse el XXV Torneo Ciutat de Dénia de ajedrez. El vigente subcampeón de España Sub 12 que milita en el EVA Manises consiguió seis puntos de los siete posibles para llevarse el título.

La competición se disputó en el la calle Marqués de Campo, en el marco de las fiestas patronales. Allí se dieron cita más de 100 jugadores.

Los participantes, llegados de diferentes puntos de la Comunitat, Madrid o Castilla y León, así como de países como Francia, Rusia o Suecia, compitieron en varias categorías.

Se jugaron siete rondas a 7 minutos por jugador más un incremento de 3 segundos por cada jugada realizada. Para el buen desarrollo del torneo, se contó con el árbitro internacional Eduardo López Rodríguez y los árbitros autonómicos Antoni Bertomeu y Francisco Morató. En la categoría absoluta se dieron cita 45 jugadores y tras las 7 rondas resultó vencedor Diego Macías Pino.

En segunda posición finalizó Pedro Antonio López Mateo, Maestro FIDE del club Basilio de Valencia, completando el podio el maestro internacional Luis María Campos Gambuti, del club Enric Valor de Alicante.

La nota más positiva fue la gran participación de jugadores jóvenes que cuajaron una buena actuación. Además de Macías destacaron Carles y Marc Gregori (Oliva), Adrián Chofre (Jaque mate Torrent), Toni Bertomeu (Oliva), Miguel Asins (Massanassa Escacs 90) y Ángela Ivorra, recién proclamada Campeona de España Sub 12 de partidas rápidas (La Vila). En las categorías inferiores, los cincuenta y cinco niños inscritos y aficionados desarrollaron una dura lucha para llegar a conocer el vencedor del torneo, que hasta la última partida no se pudo conocer.

Los primeros tableros no cedieron sus puestos hasta que tuvieron que luchar entre ellos. Para conocer el campeón del torneo se tuvo que esperar al desenlace en la última ronda del torneo entre los primeros clasificados hasta el momento, finalmente, Mikael Arutyunov se proclamó vencedor en solitario del torneo con 6,5 puntos obtenidos de los 7 posibles, finalizando así el torneo imbatido. Algunas de las partidas causaron gran expectación entre el público asistente.

En categoría Sub 8 subieron al podio: Carles Mellado (Alzira), seguido de Carlos Sena (Alaquas) y en tercera posición Álvaro Puche (Yeclano). En Sub 10 los mejores fueron; Asier Piris (EDAPA), seguido de Guillermo Beneyto (Basilio Valencia) y en tercer lugar Mateo Sena (Alaquas).

Por su parte, en la categoría Sub 12, el ganador fue Raúl Navas (Oliva), seguido de Ángel Pérez (Gata de Gorgos) y de Ulises Valenzuela (Dénia). En la categoría Sub 14, el ganador fue Mikael Arutyunov (Xàbia), en segundo lugar Gabriel Topoleanu (Oliva) y en tercera posición Clara Ivorra (Oliva). En la categoría Sub 16, el ganador fue Víctor de la Serrana Charco (L'Illa de Benidorm).