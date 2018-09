EL DIABLO EN EL DETALLE

Son esas pequeñas cosas las que diferencian lo bueno de lo excelente y cualquiera sabe que un traje hecho a medida desluce con unos zapatos sucios y viejos. Por caro que haya sido el traje. A eso es a lo que se refieren los ingleses cuando afirman que 'the devil is in the detail'.

Así que cuando esta semana, en la presentación del Grado de Gastronomía de la Universidad de Alicante -nacido del reconocimiento de Ciudad Creativa de la Unesco de Dénia- a muchos se les quedó la cara de sota al ver brindar con un vino de origen desconocido que estaba bueno, pero...

El hecho no pasó desapercibido para los responsables de la DOP Vinos de Alicante, en la que están incluida la mayoría de los caldos que se elaboran en la Marina Alta. No son pocos.

El año pasado, en la Feria de Ondara, comentaba con un amigo la gran cantidad de bodegas que hay en nuestra comarca. De manera bastante informal (cierto) hicimos un recuento en el que nos salieron 12 legales, entre empresas y cooperativas.

Es verdad que muchas apenas tienen un vino en el mercado, otras venden a granel, y hay una en que dispone de 20 tintos y 20 blancos. Son buenos, se producen diferentes calidades y recuerden que un vino de Parcent se sirvió en la boda de nuestro actual monarca.

Cuando en la anterior legislatura se rehizo el proyecto de Ciudad Creativa de la Gastronomía, en vez de dejarlo únicamente en manos de técnicos y políticos, la alcaldesa Kringe apostó por crear grupos de profesionales de distintos ámbitos entre ellos el de los productores y, entre los productores, los viticultores.

Fue ese proyecto, el participado por tantísima gente de modo voluntario, el que se llevó el reconocimiento de Unesco y gracias al cual hoy hay un Grado Universitario de Gastronomía en la Universidad de Alicante, así que no hubiera estado mal que en reconocimiento a la gran labor que hacen nuestros agricultores y bodegueros, hubieran escogido un vino nuestro.