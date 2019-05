Desbloqueada en Ondara la implantación de nuevas actividades comerciales en Marjals

La Junta de Gobierno de Ondara dio cuenta de la retirada del recurso contencioso-administrativo interpuesto por unos propietarios afectados por la modificación del plan parcial del sector industrial Marjals 5, 6 y 7 que aprobó el pleno en febrero de 2018. Esta decisión de los vecinos abre la puerta a la compatibilización, en el parque comercial, del suelo calificado como industrial, para hacer su uso compatible con el comercial. De esa forma se podrá permitir la implantación de nuevas actividades comerciales en ese sector.

La retirada del recurso desbloquea la situación y se podrá seguir adelante con la modificación del plan parcial aprobada por el Ayuntamiento de Ondara, que contaba con el visto bueno de conselleria. El Consistorio, con el Plan Parcial de Mejora del Sector Industrial Marjals 5, 6 y 7, pretende permitir la compatibilidad del uso comercial en las zonas tipo A, y reducir los usos industriales más impactantes. Cabe recordar que esta zona contaba con un terreno comercial y con otros tres tipos más: el A, B y C que eran industriales puros, es decir, todo el resto de usos eran incompatibles.

La compatibilización de la parcela A tuvo un plazo de tramitación de 238 días, siendo aprobada el 22 de febrero de 2018. Respecto a las otras dos parcelas (B y C), cabe recordar que ese proceso fue ejecutado por la anterior corporación; la modificación de 2004 (parcela C) fue tramitada en 62 días; y la de 2009 (parcela B) en 221 días. Los tres cambios hacen lo mismo: no alteran el uso de las parcelas industriales sino que hacen compatible el uso terciario y evitan la industria dura, dando más posibilidades a empresas que quieran implantarse en el municipio de Ondara.

El equipo de gobierno de Ondara, formado por PSPV y Compromís, destacó ayer que considera que desde el inicio de la tramitación, «se ha velado por los intereses colectivos del pueblo, pensando en el beneficio conjunto que puede llevar para todas y todos facilitar la implantación de empresas de característica comercial y/o de servicios en todas las zonas del polígono».