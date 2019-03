Un estudio publicado por Samuel Arbesman en su libro 'La vida útil de los datos' afirma que la vida útil de la información que hemos aprendido, de nuestro conocimiento, no llega a los 10 años.

El ritmo actual al que se realizan los descubrimientos y se actualiza la información hace que, en un margen corto de tiempo, esta se quede obsoleta. Eso quiere decir que si estudiaste la carrera hace mucho y no te has reciclado, lo que aprendiste te sirve más bien para poco. O se te ha olvidado o ha quedado completamente descontextualizado.

Por eso la necesidad de adaptarnos y de seguir formándonos siempre. Pero más importante aún que lo que nos queda por aprender es todo lo que tenemos por desaprender. Hoy más que nunca necesitamos sacudirnos de encima todo lo innecesario. Y este concepto de desaprendizaje lo podemos aplicar a múltiples aspectos: a nivel empresarial para deshacer las malas prácticas adquiridas a través de los años, en nuestros estudios para actualizar todo lo que ya no es de aplicación porque han surgido nuevas teorías o métodos. Y sobre todo a nivel emocional porque sumergido en lo aprendido durante nuestra experiencia vital, se acumulan montañas de basura. Porque la verdad es que no nacemos desconfiados, ni fríos, ni miedosos, ni insensibles. No nacemos heridos, nos herimos por el camino. Y la mayor parte de las veces no hacemos nada para sanarnos.

¿Os acordáis de la frase 'El tiempo todo lo cura'? Pues bien, el tiempo tapa las heridas y hace que se atenúe poco a poco el dolor. Pero como afirma Nekane González en su blog 'Caricias emocionales' el tiempo ni cura, ni cicatriza. Y en algún momento alguien te rozará la herida y volverá a doler. La infelicidad proviene exclusivamente del aprendizaje erróneo, de confinarnos y de ponernos como límite nuestras falsas creencias.

Las peores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos. Por eso es importante recordarnos que somos mucho más que nuestros miedos y aceptarnos como somos. Con todo lo que nos gusta pero también con todo lo que queremos cambiar. La respuesta está en dejar de huir, abrir la herida y permitir que sangre. Reunir el esfuerzo para aprender y el coraje de desaprender.