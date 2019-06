Dénia és i será vida

Durant la legislatura que ara finalitza hem estat responsables de la Regidoria de Medi Ambient i Canvi Climàtic, donant a la protecció del nostre entorn un protagonisme i una importància que abans no s'havia tingut en compte. Avui, en el Dia Mundial del Medi Ambient, volem manifestar el nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental i el territori durant estos quatre anys passats i els que ara venen.

El nostre encara regidor al front de les competències de Medi Ambient i Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca i Parcs i Jardins, Josep Crespo, ha presentat avui en roda de premsa la Guia d'Aus de Dénia, Paradís de la Biodiversitat, un nou capítol per donar a conéixer i posar en valor el nostre territori, i que es suma a les anteriors publicacions sobre biodiversitat i la reserva marina de Dénia.

Estes actuacions han anat de la mà d'altres, com han sigut la creació de l'Observatori de cetacis i avifauna marina; la celebració de la XIII Setmana de la Biodiversitat; o la creació de noves zones verdes, millores al Bosc de Diana i nous faristols informatius. També cal destacar l'adequació de l'Estació Científica del Montgó; nous servies d'informació ambiental; noves activitats i campanyes d'estiu i escolars, més jornades de neteja marina, més rutes guiades per la reserva marina i més iniciatives, com «Descobreix els Paisatges». Tot baix la marca Dénia Viva que ha sigut creada amb l'objectiu de fer visible la biodiversitat, la neteja, el compromís social amb el medi i la divulgació del nostre patrimoni natural.

Per a Compromís, la lluita contra el canvi climàtic és una qüestió que comença des de cada casa i ha de ser primordial en les institucions públiques. Per això, el nostre compromís va començar quan vam crear la delegació de Canvi Climàtic, de la ma de la de Medi Ambient, i va continuar, entre altres coses, amb la instal·lació de 66 punts de selectiva en les instal·lacions municipals, i ampolles LED per tot el municipi (les quals han aconseguit millorar en gran mesura la nostra eficiència energètica). A més a més, s'han instal·lat durant estos quatre anys nous contenidors de selectiva en el municipi (vora uns 70 més d'envasos, uns 70 de paper i cartó, 50 de RSU i uns 30 de vidre); hem inaugurat un nou Ecoparc, ampliat els horaris i les ubicacions de l'ecoparc mòbil, així com el personal de neteja dels carrers.

En el nostre programa per a 2019-2023 defeníem realitzar el projecte de ciutat «Dénia és vida» com una plataforma amb el teixit social i mediambiental de Dénia per tal d'articular polítiques que tingueren com a prioritat la sostenibilitat. El principal i més important eix era la transversalitat del medi ambient a totes les polítiques municipals i la responsabilitat social. Això vol dir que qualsevol proposta o política passaria per garantir la transició ecològica, l'eficiència energètica, el respecte cap al medi ambient i el compliment dels 17 ODS de Nacions Unides.

Des d'ací, una vegada més, ens comprometem a ser actius amb tot el que tinga que veure amb el Medi Ambient i el territori, a treballar estos quatre anys, de la forma que siga, garantint la continuïtat de tots els avanços i per proposar i actuar en coherència amb les nostres premisses i el nostre ADN, que no és altre que el de l'estima per allò que ens dóna vida, des de l'ecologisme, el valencianisme i el progressisme.