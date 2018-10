El Dénia viaja a Tous preocupado por el mal estado del terreno de juego Los jugadores del Dénia calentando antes de un partido. / J. Z. El Jávea desea prolongar su imbatibilidad frente al Monte-Sión, mientras el Pego intentará retener los tres puntos en casa ante el Enguera JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:51

La novena jornada de liga en el grupo III de Preferente viene marcada por el cambio de horarios en la mayoría de los partidos y es que el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid ha desplazado al fútbol regional a la tarde del sábado o a la mañana del domingo, como les ha pasado a los equipos de la comarca. El Dénia jugará en el campo municipal de Tous a las 11.30 horas. Lo que más preocupa en la expedición grogueta es el estado del terreno de juego.

Su rival tiene uno de los campos más irregulares de la categoría, es de grama y esto provoca que cuando el balón bota salga sin control. Las dimensiones también son bastante reducidas y apenas hay espacios libres para poder moverse.

En la plantilla que dirige Diego Miñana se conocen todos estos detalles, pero a la vez son conscientes que son un equipo bastante más superior que el conjunto valenciano y por ello deben salir a ganar.

El técnico de los groguets tiene claro que quizás este no sea el mejor escenario para rasear el cuero, por ello puede que se apueste por fortalecer la línea medular con la presencia de Beibel y Jordi desde el inicio. De esta manera renunciaría a un jugador más técnico, como podría ser Santafé, que saldría del once.

En cuanto a la convocatoria, Miñana todavía tiene las dudas de Keko y Carlos Ribes, pero sí contará con Campayo, ya recuperado.

El Tous es un equipo que todavía no conoce lo que es puntuar en su feudo, ya que ha perdido los tres partidos que ha jugado en casa. Frente al Benigànim cayó por 1 a 2, ante Tavernes por 3 a 4 y frente al Castellonense por 0 a 2, tres conjuntos que ahora están en la parte más alta de la tabla. Si el conjunto dianense quiere estar a la misma altura que estos equipos, deberá de hacer los mismo que han hecho ellos, ganar. Por su parte, el Jávea juega esta tarde en el campo municipal de San Gregorio, en Torrent, ante el Monte-Sión, un choque programado para las 17.15 horas que va a dirigir el colegiado Mateo Senón. Los rojiblancos llegan con la moral por las nubes gracias a la racha de imbatibilidad. Su entrenador, Antonio Villaescusa, ha hecho ver a sus hombres que pese, a que el rival no es de los más poderosos, hay que mantener la máxima intensidad. No quiere excesos de confianza y piensa que la euforia desmedida resultaría perjudicial.

El vestuario xabiero sabe de la importancia de ganar el choque ya que para seguir entre los mejores del grupo hay que tratar de sumar los tres puntos. El parón forzoso de la pasada semana ha venido bien para que algunos jugadores que andaban con molestias se hayan podido recuperar. Por lo que se da por hecho que Villaescusa tiene a todos sus jugadores, con excepción de Lucas Bou, a su disposición para hacer la convocatoria.

A por la quinta victoria

Por su parte, el Pego jugará mañana en su campo del Cervantes a las 12 horas frente al Enguera, un partido que dirigirá el colegiado Gomis Márquez.

Los rojillos tratarán de sumar su quinta jornada sin perder para seguir en puestos cómodos en la clasificación. El técnico Lauro Techeria tiene la plantilla muy justa de cara a esta choque, por lo que se presumen muy pocos cambios con respecto al equipo que se midió a l'Olleria.

Los pegolinos tratarán de brindar a su gran afición su segundo triunfo casero ante un rival que también es de los que lucha por salvar la categoría cuanto antes. Ante rivales como este el valor de los puntos tienen valor doble ya que el Pego sabe que es un contrario que tiene sus mismos intereses.

El hecho de jugar por la mañana convierte en una incógnita saber cual será la respuesta de los aficionados, que cada vez que el equipo ha jugado por la tarde han respondido. Pero un enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid es un reto demasiado exigente como para conseguir llenar el campo del Cervantes, en la tarde del domingo.