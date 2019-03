El Dénia viaja a Pego con las bajas de Jordi y Guerrero Los capitanes de ambos conjuntos, Giménez y Panucci. / J. Zamora El equipo roget recupera para este encuentro a su goleador Cristian, mientras que el Jávea jugará a domicilio ante el Tous JAVIER ZAMORA PEGO. Sábado, 23 marzo 2019, 00:44

Después del descanso por las fiestas falleras vuelve la emoción al grupo Tercero de Preferente. Cada vez restan menos jornadas y las cosas siguen muy igualadas en la cabeza de la clasificación. De los equipos comarcales el que mejor situado está es el Dénia, segundo a dos puntos del líder la UD Castellonense y con cuatro de ventaja sobre el tercero, la UD Benigànim.

Los dianenses visitarán el mañana el campo del Cervantes para disputar uno de los derbis comarcales de la temporada contra el Pego. Un partido de alta tensión por la rivalidad de los dos contendientes que dirigirá el colegiado Vélez Echeverria.

Los locales son un rival muy complicado de batir, pese a que ahora no atraviesan su mejor momento. Aunque medirse al Dénia siempre da un plus de motivación para la plantilla que dirige Lauro Techeira.

Algunos de sus jugadores son hombres que tras haber pasado por la disciplina grogueta, han recalado en el conjunto roget.

El Pego, que está realizando una gran temporada, todavía no ha conseguido su salvación de forma matemática, es por ello, que tratará de no dejarse sorprender por su rival. El conjunto roget no quiere nervios en las últimas jornadas por lo que ha trabajado durante la semana para tratar de frenar el buen momento que atraviesa el conjunto que dirige Diego Miñana.

En las filas locales, Techeria no podrá contar con Sergio, ya que está sancionado con un partido, lo mejor noticia para el técnico de los pegolinos es que recupera para este importante encuentro a su goleador, Cristian Rico, quién lleva ocho tantos en la competición liguera. También podrá contar para este derbi con David, otro de los jugadores ausentes en el último partido por sanción.

En las filas dianenses, el equipo entrenó en tres sesiones, miércoles, jueves y ayer. La plantilla llega pletórica de moral a la recta final de liga. Son conscientes que muchas opciones de estar en la promoción de ascenso pasan por obtener un buen resultado en este duelo ante el Pego y también en de la próxima semana cuando se mida al Jávea.

Diego Miñana, no ha tenido que motivar a sus hombres ya que este partido es de los que a todos les gusta jugar. Lo peor para el técnico del conjunto groguet es que pierde a dos jugadores muy importantes en su esquema, Jordi y Guerrero que están obligados a descansar para cumplir la sanción de un partido que tienen.

Remplazar a Jordi supone un gran problema ya que es un jugador al que un juego físico le va muy bien, su posible sustituto es Santafé, jugador mucho más técnico. Mientras que la baja de Guerrero hará volver al once a Luis Domenech, tras quedarse en el banquillo en el último partido.

Se espera que haya un gran ambiente de fútbol en la grada del campo pegolino, ya que se asegura la presencia de aficionados dianenses y esto siempre es bueno para el fútbol regional que se vean partidos de ambiente. A pesar de la rivalidad, en ambas directivas esperan que todo se desarrolle en el plano más deportivo posible.

Mientras el Jávea jugará mañana en el campo municipal de Tous, a las 16.30 horas, frente al CF Tous, en un partido que dirigirá el colegiado, Chaves Gallego.

El conjunto rojiblanco es consciente que le espera un encuentro duro, ante un experimentado rival y con un terreno de juego que no es el mejor por sus dimensiones. El entrenador, Juan Carlos Signes, recupera para este choque a jugadores importantes, como son Cristian, Paco y Ayoze, que han cumplido su partido de sanción. Esto significa que, salvó los lesionados, Rubén y Faye, Signes tiene al resto de jugadores a su disposición. En las filas locales se pierde el choque Autivo por sanción. En el ánimo de los xabieros está el ganar para seguir la estela de equipos que ahora le preceden en la clasificación, el tropiezo de Benigànim y Dénia le vendría muy bien para seguir acortando su desventaja en la clasificación.