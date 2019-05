El Dénia viaja a l'Olleria con el objetivo de conquistar el campeonato liguero El jugador dianense Javi conduciendo la pelota ante un rival en uno de los últimos partidos de la temporada. / J. Zamora Los groguets buscarán un triunfo para quedar primeros del grupo III de Preferente y tener a su favor el factor campo en la promoción JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 18 mayo 2019, 01:17

El Dénia quiere conquistar el título de campeón de liga venciendo en el choque que jugará, esta tarde, en el campo La Solana de L'Olleria, a las 18 horas ante el conjunto local. Este vital choque para los intereses dianenses estará dirigido por el colegiado, Torres Fernández.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana obliga a los equipos que estén luchando por estar en promoción de ascenso o por las tres posiciones, tanto de la misma promoción o por el descenso, a la unificación de horario. Es por ello que a la misma hora que juegue el Dénia se disputará el choque que enfrentará al Benigànim y al Castellonense.

En el vestuario dianense saben el sacrifico que han tenido que hacer a lo largo de todo el año para llegar a la última jornada en el primer puesto de la clasificación. Ser campeón de grupo tiene ventajas de cara a los play off, como por ejemplo tener que enfrentarse, en primera ronda, a un equipo que ha sido tercero, por lo que se presume que será de inferior calidad.

La plantilla dianense ha cobrado las mensualidades que aún le adeudaba el club

Además, otro factor a tener en cuenta es que el partido de vuelta se jugará en casa, un condicionante que no es definitivo pero que si que lo prefieren la mayoría de los equipos.

Tras la sentada realizada en el pasado partido por parte de los jugadores, llegó el cobro de una de las mensualidades que se les adeudaba, por lo que esto es siempre motivo de alegría en un vestuario que está acostumbrado a vivir situaciones límites esta temporada. En todo el fútbol valenciano muy pocos entienden que con todo lo que ha envuelto al club esta temporada, el equipo este en la posición que ocupa actualmente. Esto dice mucho y bueno de una plantilla que no es muy profunda en cuanto a jugadores pero a la que le sobra profesionalidad para liderar la clasificación del grupo III de Preferente.

Lo más significativo de cara a este encuentro es que Keko ya ha vuelto a trabajar con el equipo y esto es fundamental al tratarse de un jugador que por su experiencia siempre es necesario tenerlo cerca.

El resto de jugadores han entrenado con total normalidad, algunos con golpes del choque disputado el domingo pero parece que sin no hay novedades de última hora, todos estarán a disposición del entrenador.

El equipo funcionó muy bien el pasado domingo por lo que no es previsible que vayan a haber cambios en el once inicial. Esto significaría que Adrián Rubio podría iniciar el partido desde el banquillo aunque posteriormente tendría minutos al igual que otros jugadores que no estén en el once inicial.

El equipo local no se juega absolutamente nada en este choque aunque al ser el último partido de la temporada, querrá dejar con buen sabor de boca a su afición y para ello nada mejor que vencer al líder.

En la plantilla dianense no se piensa en que su rival tenga ayuda extra por parte de otros equipos para ganar al Dénia, ellos saben que más motivados que ellos por ser campeones no hay nadie. Es decir que a motivación en estos momentos no hay jugadores con más deseos de ganar que los groguets.