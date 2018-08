La Dénia más valenciana Nicolás con sus tíos Emilio Oliver Sanz de Bremon, Carmel Momparler, Juan Torres y María Morand en una finca en Vall d'Ebo. / LP Nicolás Merle, amigo de estos representantes de la burguesía de la ciudad fallecidos recientemente, rinde homenaje a ambas familias El gran recuerdo de dos personalidades, Carmen Momparler y Javier Bonilla N. MERLE DÉNIA. Jueves, 2 agosto 2018, 00:29

Este pasado fin de semana fallecían en Dénia y Valencia Carmen Momparler y Javier Bonilla, ambos vinculados por matrimonio con la burguesía dianense más reconocible del siglo pasado, la primera viuda de Emilio Oliver Sanz de Bremond y el segundo viudo de Marita Sancho Merle. Aunque de diferentes edades, su vinculación y amor por Dénia les atrapó desde el principio, participando no solo de un modo de vida, sino lo que es más importante, contribuyendo muy directamente, con la difusión de las mejores obras de esa élite.

Así, el Doctor Arquitecto Javier Bonilla publicó una auténtica joya literaria de las villas, alquerías, torres y quintas de la mitad del siglo XIX y principios del XX a través de las cuales se refleja claramente el ambiente cultural e histórico de aquella época. El título de dicha obra 'Arquitectura suburbana en el Marquesat de Dénia' fue prologado por el también Doctor Arquitecto de Altea, Miguel del Rey.

A través de esa arquitectura se filtra la esencia, la filosofía librepensadora, progresista y noble de los dueños de las diferentes haciendas. En definitiva la vida desarrollada por esas familias en esas villas y su enorme respeto al entorno y a la naturaleza. Desgraciadamente buena parte de los componentes de esas familias, Villalba, Oliver, Merle, Morand, Valero de Palma, etc, ha desaparecido, pero por el momento permanecen todavía la mayoría de esas villas en pie como mudos testigos de aquellas épocas. Y eso, se lo debemos, sin duda, a la ímproba y apasionada labor de investigación de Javier Bonilla. Así, entre otras, La Fredat, Villa Cándida, Villa Valero de Palma, Las Tres Torres, La Boveta Merle, Alquería San Vicente, Villa Carolina, etc.

Carmen era viuda de Emilio Oliver Sanz de Bremond y Bonilla de Marita Sancho Merle Ambos participaron y contribuyeron a la difusión de las obras de la élite de la época

Como dice Miguel del Rey en su prólogo a la obra ya nombrada «una de las características que distinguen a la arquitectura vernacular, es la capacidad de asumir y hacer propia toda la carga cultural que le han blindado las distintas sociedades que en el tiempo se han ido sucediendo. Absorve los flujos culturales, los filtra y reinterpreta. De esa relación fecunda entre lugar físico y lugar cultural nacen formas que cobijan una manera de vivir».

Y a Javier, debemos honrarlo no solo por su enorme erudición, sino sobretodo por su elegancia, generosidad y alegría de vivir, aún en los peores momentos de su enfermedad. Sumamente discreto gozaba no obstante de un fino humor, muy valenciano, tremendamente socarrón y sugestivo que se reflejaba muy especialmente en sus escritos preparatorios de viajes. El último de ellos, hace escasos meses, a Cáceres, Trujillo y Mérida, fue especialmente entrañable no solo por ser el último que con él compartí, sino porque hizo gala de especial sensibilidad, narrando anécdotas y participando en todo momento de la extensa preparación que conllevaba el viaje derrochando alegría. El grupo de viajeros que compartíamos esos viajes, se reunía con el nombre de 'Au Bon Vivant' normalmente en el Casino de la Agricultura de Valencia o en su estudio de arquitectura de la Calle Alta de Valencia con su fiel escudero Paquito. Previamente a dichos viajes Javier nos dirigía elocuentes misivas a cada uno de los componentes firmando con el pseudónimo LE MARQUIS.

De esa alegría de vivir, de esa contagiosa empatía que trasladaba a todos, de esa filosofía de solo dar importancia a lo realmente importante participaba sin duda la enorme personalidad de Carmen Momparler Baviera a quien dedicaré mis próximas líneas. Mis primeros recuerdos de Carmen se sitúan en su casa de la Calle Comedias de Valencia a donde iba semanalmente con mis tres hermanos. Su marido Emilio Oliver había sido nombrado albacea en el testamento de mi abuela. Carmen había sido Clavariesa con mi madre de la Cofradía de la Santísima Sangre de Dénia, y todos los años íbamos a visitar ambas familias a mis tíos Juan Torres Sala y María Morand Carbonell a la finca de estos en la Vall d'Ebo, haciéndonos diferentes fotografías con los anfitriones y con Carmen, Emilio y sus hijos.

Emilio fue mi profesor de Historia en el Colegio de El Pilar de Valencia. Magnífico profesor, también con un humor muy valenciano. Cuando falleció Emilio, Carmen acudió a mi despacho de abogado y fue mi cliente, confidente, amiga y tía que me consultaba cualquier problema, destinando la mayor parte de sus visitas a mi despacho de Marqués de Campo a hablarme de sus hijos siempre con enorme generosidad. Curiosamente de ser Emilio el albacea de mi abuela pasé a sustituirlo una vez muerto como consejero de su viuda Carmen. Las vueltas que da la vida.

En Dénia, Carmen vivía en Quinta Elena, obra arquitectónica realizada por su marido en la carretera de Dénia a Ondara cuyo originalidad principal, consistía en que el tejado era de pizarra, saliéndose por tanto de los cánones de la arquitectura tradicional de las villas descritas por Javier Bonilla en su tratado. Esa singularidad, denotaba el carácter especial de Emilio Oliver y porque no decirlo, de una cierta rebeldía diferenciadora que presidió toda su vida, sin que ello restara un ápice de elegancia y buen gusto que siempre conservó el matrimonio. En esa villa, Carmen era una auténtica anfitriona y celebraba los cumpleaños de sus hijos: Eduardo, Carmen y Emilio de una forma tan especial que tanto yo como mis hermanos Carlos, Marisa y Rosario esperábamos con auténtica impaciencia la invitación a los mismos. En dichos momentos, se disparaban fuegos artificiales y se nos invitaba entre otros, a 'chocolataes' valencianas, buñuelos y un sinfín de regalos. A dichas celebraciones acudían también, entre otros muchos, los Sancho Merle, es decir, la familia de Javier Bonilla. Es por eso que no he querido realizar dos necrológicas diferenciadas, sino rendir homenaje a dos personas muy queridas y apreciadas por mí, y a las que la memoria histórica de Dénia está tan asociada. Sin ser de Dénia profesaron en vida como auténticos dianenses.

Dirijo finalmente cariñosos abrazos a las familias de ambos, a las hijas de Javier Bonilla, a sus nietos, a mi primo Emilio Oliver, a los nietos de Carmen Momparler y espero que pronto nos reunamos con el grupo de 'Au Bon Vivant' para continuar los viajes con el recuerdo de Javier. Descansen en paz. Y con permiso de todos, ofrezco algunas fotografías de momentos entrañables que me unieron a ellos y a sus familias.