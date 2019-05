Un Dénia triste busca dar una alegría a una afición que le acompaña a Onda Jordi disputando un balón en el encuentro ante L'Olleria. / J. Zamora La semana ha sido complicada para la plantilla, que sigue sin cobrar y no ha encontrado respuesta a su situación antes de la promoción de ascenso a Tercera JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:06

Cuando todo debía ser alegría y felicidad en el seno del Club Deportivo Dénia de cara al primer partido del play off de ascenso a Tercera ante el Onda, la situación que se vive es una muy distinta. La plantilla está triste, se les nota en los entrenamientos, donde hay excesiva tensión. Los jugadores andan preocupados por el tema del cobro, ya que sigue la falta de solución, pero buscarán dar una alegría a una afición que le acompañará mañana domingo al campo La Serratella.

La plantilla esta semana solo ha entrenado día y medio, la sesión del martes y apenas una hora en la sesión del jueves. Los jugadores acordaron que el viernos no iban a entrenar para seguir con su medida de presión hacia una directiva que no les dice nada, pero al final sí acudieron. El jueves la expresidenta, Gema Estrela, estuvo cerca del terreno de juego pero ni se dirigió a ellos, otros directivos del bar no pasaron. El encargado de traer el dinero, Tano Bertó, tampoco apareció por el Diego Mena. Toda esta situación límite se produce horas antes de jugarse uno de los encuentros más importantes que el equipo tiene en la presente temporada.

Tras la sesión preparatoria del jueves, en el centro del campo hubo una reunión entre Javi, uno de los capitanes, y los jugadores que vienen de fuera. En la distancia todo parecía tenso, con aspavientos de brazos y con un Javi que intentó calmar el temporal de sus compañeros. Sus protestas eran más que justificadas.

En ese mismo entrenamiento, una entrada a destiempo de un compañero impactó sobre el maltrecho tobillo de César, quien tuvo que abandonar con un fuerte golpe y es duda para que pueda estar en la convocatoria ante el Onda. Otro que parece que se quedará fuera de la citación para el primer partido ante los castellonenses es Keko, que sigue trabajando aparte del grupo.

Al técnico dianense, Diego Miñana, lo que más le preocupa es saber la reacción que pueda tener su equipo sobre el terreno de juego. Todas las adversidades pasan factura, aunque la plantilla ha demostrado saber aislarse de todo eso cuando salta al terreno de juego. El equipo está en buena racha. De los últimos 48 puntos ha sumado 45.

El rival de los dianenses, que terminó la liga en el tercer puesto del Grupo 1, también llega en un buen momento de forma a esta eliminatoria, ya que en el último partido le endosó un 1 a 7 al Huracán Moncada, rival de la zona baja de la clasificación.

Ambiente intenso

Todo hace indicar que el ambiente que se vivirá, este domingo, en el campo La Serratella, a las 18.30 horas, será intenso. El árbitro encargado de dirigir la contienda será el colegiado Barceló Gómez, de la delegación de Elche.

La afición dianense es uno de los mejores baluartes que tiene actualmente el club, es por ello que un grupo de aficionados puso en marcha la iniciativa de alquilar un autobús para acudir a presenciar el encuentro. Ese autocar tiene sus plazas cubiertas y saldrá el domingo a las 15 horas desde Torrecremada para estar dando ánimos a sus jugadores, que tan faltos están de sentir cariño.

La plantilla busca en los aficionados el apoyo que no le llega desde la directiva, que parece haberse olvidado de ella. Algo que no merecen ya que son los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club los que han hecho posible jugar la promoción de ascenso, pese a todas las trabas que se les ha puesto desde dentro del propio club, con la falta de pago en cada mensualidad.