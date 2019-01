El CD Dénia tratará de sorprender a la UD L'Alcúdia pese a la baja de Doménech El dianense Jordi disputando un balón contra un jugador de L'Alcúdia. / Javier Zamora El Jávea busca en Enguera un nuevo triunfo para estar en la zona alta de la clasificación mientras que el Pego recibe a la UE Gandia JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 19 enero 2019, 00:27

La jornada de III Preferente depara esta semana duelos directos entre equipos que luchan tanto por la zona alta como por la zona baja. En la parte superior de la tabla clasificatoria el duelo más destacado es el que enfrentará al Tavernes y el Castellonense. Un partido al que prestará mucha atención el Dénia, que también está en la pelea por la promoción.

Los dianenses visitarán mañana a las 12.15 horas el campo de Els Arcs para enfrentarse a L'Alcúdia. Este encuentro estará dirigido por el colegiado, Amorós Ramírez.

En el seno del equipo de la Marina Alta, la semana ha estado marcada por la reunión que el martes mantuvieron jugadores, cuerpo técnico y directivos. Se aclararon las cosas, y se llegó al acuerdo de dar confianza a las gestiones que planteó la directiva. El margen es de dos semanas para que se pueda cobrar alguna mensualidad. Antes los jugadores más necesitados cobrarán los pagos que tiene pendientes a modo de desplazamiento, dietas, autopista y otros.

Jugadores y directiva del conjunto groguet han aclarado el tema de los pagos atrasados

Una vez aclarado el tema de los pagos, la plantilla entrenó con total normalidad y con el único pensamiento de sacar adelante los tres puntos que se ponen en juego. El técnico dianense, Diego Miñana, que tiene la duda de Panucci, con el que no se quiere arriesgar en su vuelta a los terrenos de juego y la baja segura de Luis Doménech, que forzó su cartulina el pasado domingo y descansará por sanción en esta cita.

En caso de que Panucci no sea de la partida en el arranque del choque, puede dar la oportunidad a Santafé, desplazando a Javi a una de las bandas. En el partido de ida la victoria fue para el conjunto groguet por 1 a 0 y en la expedición dianense todos esperan que se pueda repetir la victoria.

Por otro lado, el primero de los equipos comarcales que entrará en liza será el Jávea, que juega esta tarde a domicilio a las 15.45 horas frente al CD Enguera. Este duelo lo arbitrará el colegiado, Baeza Núñez. Los rojiblancos son conscientes que cuando antes vuelvan a los puestos cabeceros de la clasificación mejor que mejor. Para ello, se necesita enlazar victorias y tras ganar el pasado domingo, se han marcado el objetivo de sumar los tres puntos ante un rival a priori inferior al rojiblanco.

El técnico del Jávea, Juan Carlos Signes, afronta el choque con la baja de Faye que todavía no se ha recuperado y la de Michael, que ha sido sancionado con un partido por acumulación de cartulinas. Una baja que supondrá hacer variaciones en el once con respecto al que salió frente a L' Olleria. El buen momento que atraviesa el goleador, Lucas Bou, es el mejor síntoma para que los rojiblancos consigan un triunfo que necesitan para no descolgarse de la zona alta.

Otro de los equipos que se juega mucho en esta jornada es el Pego, que volvió a la competición con una derrota amplia. El campo del Cervantes, acoge, mañana a las 16.30 horas, el choque entre el Pego y la UE Gandia, que arbitrará el colegiado, Espigares Jiménez.

La semana ha sido muy tranquila en el seno del conjunto que dirige Lauro Techeira. Parece que Techeira recupera para este choque a su goleador, Cristian Rico y esto es vital para un equipo que está echando en falta sus goles en la última jornada. Quien se perderá el partido es Joaquín, ya que ha sido sancionado con un partido por acumulación de tarjetas. Pese a que el Pego está en una zona tranquila en la clasificación es necesario que saque los tres puntos, sobre todo ante un rival que está en zona de descenso y quien sabe sino será rival directo por la permanencia en los próximos meses.

El apoyo de la afición pegolina será vital para ayudar a que sus jugadores saquen adelante un encuentro que se presume complicado.