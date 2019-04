Dénia tramita ya la Escuela de Verano para no dejar a los niños otro año sin servicio Imagen de la fachada del la Casa Consistorial de Dénia. / R. González El Consistorio empezó a hacer los pliegos en noviembre para «llegar a tiempo» y ahora se están evaluando las dos propuestas presentadas R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 27 abril 2019, 00:10

Bienestar Social no quiere que le pille el toro y tener que dejar a los niños sin la Escuela de Verano 'Vacances per a totes i tots', como le ocurrió el pasado año. Por ese motivo tramita ya este programa de actividades educativas, de ocio y tiempo libre dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años y que persigue la conciliación laboral y familiar.

La concejal responsable del área, Cristina Morera, destacó que en noviembre el Ayuntamiento empezó a hacer los pliegues de la licitación para «llegar a tiempo». El día 5 de abril se abrió el plazo para que se presentaran propuestas para llevar a cabo este programa entre el 1 de julio y el 30 de agosto. El presupuesto base por el que partía era de 39.746 euros. Esta semana ha finalizado el periodo de presentación y se han admitido dos propuestas, que ahora se están evaluando antes de escoger una.

Morera remarcó que han apostado más fuerte para llegar a más niños. De hecho, las plazas ofertadas se han elevado hasta las 120 ya otras veces «los primeros días se completó» y la intención es que nadie se quede fuera. Además, en esta ocasión, en lugar de por quincenas, los pequeños se matricularán por meses. Motivos burocráticos son los que han llevado a este cambio.

El objetivo de la Escuela de Verano se centra en favorecer la conciliación al tiempo que se aseguran de que las niñas y niños están bien atendidos, especialmente los que se encuentran en una situación complicada. «Eso es prioritario», subrayó la responsable de Bienestar Social, no solo en lo relativo a la alimentación, sino para que los pequeños en situación más vulnerable «tengan una rutina durante la vacaciones estivales».

Respecto a lo ocurrido el pasado año, cuando no se organizó el programa, la edil reconoció que no hubo manera de sacarlo adelante porque no les daba tiempo para adaptar los pliegos a la nueva ley de contratación y licitar. No obstante, insistió en que se apostó por «duplicar los campus».