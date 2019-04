El Dénia se sitúa líder y la plantilla no volverá a entrenar hasta que cobre Javi saltando con un jugador de la UD Portuarios. / J. Zamora Los jugadores groguets han dejado claro que su intención es la de jugar los partidos pero que dejan de asistir a las sesiones de preparación JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 16 abril 2019, 01:21

El CD Dénia se sitúa como líder del grupo III de Preferente tras hacer lo justo para sumar los tres puntos en el partido que jugó ante la UD Portuarios en el campo Fort Llopis del Grao de Gandia. Venció por 0 a 1 y a esto se unió el que la UD Castellonense no pasó del empate en su visita a Muro. Aunque ahora lo complicado es que la plantilla vuelva a las sesiones de preparación ya que no entrenaron el pasado viernes y no tienen la intención de hacerlo hasta que se les pague algo del dinero que les adeuda el club.

En cuanto al choque frente al Portuarios, cabe significar que no pasará a la historia por su fútbol bonito y entretenido, puesto que ambos equipos consiguieron que el poco público que estaba en la grada se aburriese de lo lindo, sobre todo en la primera mitad.

El entrenador groguet apostó de salida por un equipo ofensivo, demasiados atacantes, ya que jugó con tres delanteros y pocos centrocampistas. Esto provocó que el duelo en la parcela central fuese favorable a los locales durante la primera media hora de juego. Lo más positivo es que, pese a ello, los delanteros de la UD Portuarios apenas inquietaron al portero dianense, Maxi.

En el último tramo del primer periodo, el equipo de Diego Miñana fue quien cogió la manija del juego y comenzó a llegar con cierto peligro al área local. Algunos buenos centros no encontraron rematador. Panucci al filo del descanso tuvo la ocasión más clara para marcar pero su remate lo sacó con el pie el guardameta de la UD Portuarios. Poco más dio de si una insulsa primera mitad. Los aficionados anduvieron más atentos a las noticias que llegaban desde Benigànim que de lo que ocurría en el choque.

En la segunda parte, el equipo local, que dirige Salva Moratal, fue perdiendo fuelle, mientras que el de la Marina Alta adelantó un metro su defensa y dominó.

Pronto comenzaron a llegar las ocasiones para los dianenses. Panucci no tuvo su tarde y sus remates no encontraron el premio del gol. Guerrero fue otro de los que se encontró con la buena actuación del portero local, Sergio.

En el minuto 70, un centro desde la izquierda fue rematado por Panucci, el portero Sergio repelió la pelota, Guerrero remató y un defensor volvió a rechazar el balón, que llegó hasta la posición de Iván Rubio. Este disparó raso y consiguió alojar el esférico en el fondo de las mallas.

Parecía que el Dénia con el gol a favor jugaría más tranquilo. Y así fue durante diez minutos. Pero en la recta final del choque, la UD Portuarios, con un juego directo, se lanzó en busca del empate. Con el central Fede como delantero centro, los balones colgados sobre el área dianense crearon problemas al guardameta Maxi.

El colegiado del encuentro prolongó ocho minutos el partido y en la última jugada un remate de Fede de cabeza fue blocado por Maxi cuando los aficionados locales en la grada ya habían cantado gol. Al final del choque, el triunfo permitió a los groguets dormir la noche del sábado como líderes.

Es de elogiar el esfuerzo que realizan los jugadores, cuerpo técnico, delegado y utillero, ya que la situación de no cobrar se ha prolongado mucho y pese a esto, y de no haber entrenado el viernes por impagos, el equipo volvió a sumar los tres puntos que le hacen seguir inmersos en puestos de promoción de ascenso. Todo hace indicar que la plantilla no volverá a entrenar mientras se mantenga la deuda de mensualidades que el club tiene con ellos. Han dejado claro que su intención es la de jugar los partidos pero no ir a los entrenamientos, una situación realmente rocambolesca que puede echar por tierra la posibilidad de jugar la promoción.