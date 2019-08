Dénia recurre la orden del Gobierno de devolver 315.000 euros al considerar que ha prescrito La plaza del Consell y el punto de información turística, actuaciones enmarcadas en el proyecto Dénia Futur. / R. G. El gobierno local espera obtener el próximo mes la respuesta a si ya no ha de retornar la subvención por unos proyectos que se dejaron de ejecutar R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 24 agosto 2019, 00:23

El equipo de gobierno de Dénia cree haber encontrado la clave para evitar tener que retornar los 315.181 euros que el Ministerio de Política Territorial i Gestión Pública le ha reclamado que devuelva de los 4,2 millones de fondos europeos que le concedieron al Ayuntamiento en el año 2008 para ejecutar las actuaciones del proyecto 'Dénia Futur'. El ejecutivo local ha recurrido la orden del Gobierno amparándose en que ha prescrito.

El alcalde, Vicent Grimalt, y el concejal de Hacienda, Paco Roselló, anunciaron ayer esta decisión durante la rueda de prensa convocada para explicar los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. El consistorio recibió el requerimiento del ministerio y la pasada semana el ejecutivo dijo que acataría la decisión ya que se tratada de los adelantos recibidos entonces por varias actuaciones que al final no se llegaron a ejecutar.

Sin embargo, decidió analizar jurídicamente el escrito «defendiendo los intereses de la ciudadanía», recalcó Roselló. Ese análisis recoge que la última actuación que hizo el ministerio en este expediente se remontaba al 11 de mayo de 2015, cuando le reclamó a Dénia 56.000 euros por una cuestión similar. Y este nuevo requerimiento está fechado el 29 de mayo de este año, por lo que han pasado más de cuatro años y se pueden acoger a la figura de la prescripción que se encuentra en la ley tributaria.

Grimalt reconoce que si no se invierte en los edificios de la plaza del Consell «valdría la pena derribarlos»

Ante esa situación, el pasado 13 de agosto el alcalde remitió al Gobierno el recurso alegando la prescripción y están a la espera de la resolución. El edil de Hacienda apuntó que esperan que a principios de septiembre puedan tener la respuesta. Entonces sabrán si evitan tener que reintegrar ese dinero.

Por su parte, Vicent Grimalt explicó que 'Dénia Futur' fue un proyecto impulsado a finales de 2007, cuando el PSPV estaba al frente del Ayuntamiento y que en junio del año siguiente se recibió la comunicación de la obtención de fondos europeos para sufragar el 70% del coste total, que se elevaba a 6 millones. Unos meses después el PP se hizo con la Alcaldía y renunció a hacer varias de las actuaciones incluidas y otras las modificó. Entre ellas, el munícipe destacó el Bosc de Diana, l'Hort de Morand o los ecoparques.

El alcalde criticó el resultado de algunos de los proyecto que gestionaron los populares, como la plaza del Consell y los dos edificios que allí se levantaron y que uno alberga una Tourist Info. En su opinión, esos trabajos no estaban bien ejecutados.

En ese sentido, subrayó que en la plaza no tiene el mismo aforo que antes para albergar actuaciones y que las escaleras son «peligrosas», aunque matizó que «no seremos nosotros los que deshagamos la plaza». Y sobre los dos edificios dijo que habrá que hacer una inversión el año que viene de alrededor de 100.000 euros, si no consiguen una ayuda, para acondicionar al menos el de la oficina, puesto que un informe de riesgos laborales del pasado año dice que hay que cerrarla por las tardes en verano por las altas temperaturas. Según reconoció, si no se realiza, «valdría la pena derribarlos».

El primer edil aprovechó para lamentar las recriminaciones lanzadas por los populares al enterarse del dinero que le reclamaba el ministerio al Consistorio de Dénia. Según remarcó, no esperaba que el PP «saliera a pegarnos a Zapatero y a mí» a pedir explicaciones por un dinero que había gestionado su propio partido.

Asimismo, se refirió a la moción que los populares anunciaron y en las que reclaman más boyas de amarre para proteger los fondos marinos. Grimalt detalló que había 17 y se preguntó cuál es la cantidad que los populares consideran que sería «necesaria» en la reserva marina.

En cuanto a los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, se adjudicó repintar cerca de una treintena de pasos de peatones ubicados en zonas escolares de Dénia, La Xara y Jesús Pobre. También dio luz verde a la licitación para la adquisición de un dron para la Policía Local que desarrolle tareas de vigilancia. El presupuesto es de 26.446 euros.