El Dénia quiere seguir su racha positiva ante el Monte-Sión Los jugadores del Dénia saludan a la afición, momentos antes de arrancar un partido. El entrenador groguet Diego Miñana podrá contar con todos sus efectivos para disputar el partido aplazado de la jornada ocho DÉNIA. Jueves, 1 noviembre 2018

El Dénia juega hoy el partido aplazado perteneciente a la jornada 8 ante el Monte-Sión, en el campo Diego Mena a las 12 horas. Los dianenses quieren sumar una nueva victoria tras conseguir el triunfo en Tous.

El partido es vital para los intereses dianenses que buscan sumar dos triunfos consecutivos de cara al partido de este domingo en casa, frente al Pego CF.

El hecho de ser claramente favorito en este encuentro es una arma de doble filo para el combinado de la Marina Alta. La exigencia es máxima, hay que sumar los tres puntos sea como sea.

Desde la directiva la tranquilidad es total y la confianza en el técnico es máxima. Los jugadores han entrenado con normalidad y están convencidos que todo está bien y que se trata de volver a encontrar el camino de la victoria.

El equipo ganó en su desplazamiento a Tous y esto ha dado moral y confianza a unos jugadores que estaban ciertamente faltos de ella. La conjura del vestuario no es otra que ofrecer una buena imagen mejor y conseguir que los puntos se queden en casa.

El entrenador dianense, Diego Miñana, tendrá que disipar las dudas que puede crearle la posible vuelta de Javi al once inicial. El jugador xabiero puede ser el timón del equipo en el centro del campo, bien escudado por Jordi. Por bandas podrían estar César y Luis Domenech, actuando Panucci en la media punta y con Guerrero como referencia más ofensiva.

En la parte defensiva, parece que Keko se volverá a quedar fuera, ya que no se le quiere arriesgar y es preferible que hasta que no este al cien por cien no juegue. En banda Crespo y Mateo parece que serán los hombre elegidos, mientras que en el centro de la zaga, el dúo Ferrán y Nico, son los que más números tienen para formar.

La gestión del once inicial es exclusivamente cosas del entrenador que tiene otras opciones como podría ser la incorporación de Beibel y Adrián o Santafé en la línea medular.

Por su parte, el rival que tendré enfrente el CD Dénia, es un equipo compacto que se conoce a la perfección, además, viene de dar un serio toque al CD Jávea (1.1) en un choque donde los hombres de Villaescusa tuvieron que ponerse el traje de faena para sacar un punto.

Es un conjunto recién ascendido a Preferente, que llega a este duelo con 8 puntos, 7 menos que actualmente tiene el conjunto groguet.

El balance del Monte Sión en las siete primeras jornadas es de dos victoria, ambas como local y por la mínima ante el Contestano y la UE Gandia. Consiguió dos empate a uno ante la UD Benigànim y el Jávea. Mientras que ha recibido cuatro derrotas ante, Castellonense por 2 a 0, ante el Pego por 0 a 3 y frente al Tous por 0 a 1.