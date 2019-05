Dénia y Els Poblets costearán los 20.000 euros de la barrera de la desembocadura del Girona Imagen de la zona de la desembocadura del río Girona entre Els Poblets y Dénia. / Tino Calvo Los dos consistorios acuerdan asumir el precio de esta estructura al desconfiar de que la CHJ y Costas tomen las riendas del proyecto B. ORTOLÀ DÉNIA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:07

Los municipios Dénia y Els Poblets serán finalmente los que financien la posible solución a los problemas de la desembocadura del río Girona. Ambos ayuntamientos acordaron ayer sufragar a medias la barrera de canto rodado que instalarán, por unos 20.000 euros, para evitar que las algas procedentes del mar vuelvan a entrar río adentro. Una situación que se ha repetido en cada temporal, provocando su estancamiento y el consiguiente hedor con el que han tenido que convivir «cada dos por tres» los vecinos de esta zona costera.

La barrera de canto rodado fue la medida propuesta en junio de 2018 cuando se reunieron ambos consistorios con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para buscar una solución. Ahora, casi un año más tarde, los ejecutivos de Dénia y Els Poblets han decidido que podrán en marcha esta medida, «visto que ni la CHJ ni Costas han dado muestras de querer financiar el proyecto», indicaron ayer los alcaldes de ambos municipios, Vicent Grimalt y Salvador Sendra.

El coste del proyecto, apuntó el primer edil dianense rondará los 20.000 euros, «por lo que no supondrá un gasto excesivo para las arcas municipales». Según Grimalt, «no podemos estar esperando a que den un paso la CHJ o Costas, hay que actuar cuanto antes para que no se repitan las escenas que hemos visto tras cada temporal». Esta nueva barrera es «una medida de prueba». Según indicaron Grimalt y Sendra, «habrá que ver si cumple con su cometido, frenar la incursión de algas al interior del río». Si finalmente este planteamiento no ofreciese los resultados esperados, «se buscarán alternativas. Estas pasarían por alterar el espigón, la estructura que ha causado todos los problemas desde que se construyó», remarcaron.

La decisión se tomó ayer, durante el estreno de la comisión del río Girona, que integran ambos consistorios, la delegación del Gobierno, la CHJ y Costas. Aunque estos dos últimos no estuvieron presentes en este primer encuentro. «No era una reunión trascendental, tan solo ha servido para constituir la comisión y trazar el camino a seguir. En los próximos encuentros si habrá representantes de ambos estamentos», indicaron los alcaldes. Dicha reunión, comentaron los munícipes, no tiene todavía fecha exacta, pero previsiblemente se celebrará después del verano, «entre octubre y diciembre».

En cuanto al plazo de construcción de la barrera, Grimalt y Sendra no acertaron a fijar una fecha exacta, «queremos que esta obra se lleve a cabo cuanto antes, aunque sabemos que es difícil porque coincide con todo el proceso electoral y puede que se retrase».

Limpieza del cauce

Durante la reunión los ediles remarcaron que el cauce del río está libre de algas, ya que «el agua de las últimas lluvias arrastraron todas las algas y otros restos de vegetación que había en la zona por lo que ahora está en buenas condiciones».

Por su parte, los vecinos de la zona esperan que la solución escogida «sea la definitiva, porque no sería de recibo que vuelva a repetirse una situación que dificulta la vida del día a día en la zona».