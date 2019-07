Dénia ocultó que el Consell rechazó evaluar el PGE por la «falta de informes determinantes» Imagen panorámica de Dénia tomada desde el castillo y con el macizo del Montgó al fondo. / Tino Calvo El área de Transición Ecológica contestó el 14 de mayo al ejecutivo de PSPV-Compromís que no había aportado archivos como el acústico e incluso había uno dañado R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:40

El Plan General Estructural (PGE) de Dénia que el pleno aprobó a principios de abril y remitió a la entonces Conselleria de Medio Ambiente (ahora de Transición Ecológica) para que emita la declaración ambiental estratégica no está siendo evaluado, como casi todos creen. Desde entonces, el ejecutivo de Dénia ha señalado en varias ocasiones que todavía no tenía noticias al respecto. Pero nada más lejos de la realidad. Según confirmaron ayer a LAS PROVINCIAS fuentes de la Generalitat, el gobierno autonómico no ha admitido la documentación del PGE por la «falta de informes determinantes». Un importante matiz que el Ayuntamiento ha mantenido oculto y no ha hecho público en ningún momento.

El pasado 14 de mayo la conselleria contestó al Consistorio dianense que la información que le había trasladado estaba incompleta y le pasaba un listado detallado de lo que aún debía entregarse antes de proceder a examinar detenidamente y pronunciarse. Al parecer, en una primera criba se dieron cuenta de que les faltaba material necesario para poder pronunciarse. Según fuentes de Transición Ecológica, Dénia no había aportado, entre otros, el estudio acústico. Además de esas carencias, también se percataron de que dentro del material que sí se había recibido en Valencia figuraba algún archivo dañado, como es el caso del relativo al consolidado urbano.

La conselleria no solo se le remitió esa respuesta a Dénia sino que envió copias a la dirección general y al servicio territorial de Urbanismo. Desde entonces ha pasado ya más de un mes y medio, con elecciones de por medio, y el Ayuntamiento, al parecer, aún no ha subsanado esas deficiencias que les notificaron. Tanto la concejal de Territorio, Maria Josep Ripoll, como el alcalde, Vicent Grimalt, han señalado en diversas ocasiones que no habían novedades en cuanto al Plan General Estructural. En la entrevista efectuada por este periódico al primer edil y que salió publicada en 1 de junio, a la pregunta sobre esta cuestión, el munícipe respondió que «aún no hay conseller, por lo tanto, no sabemos nada». Esas declaraciones se efectuaban cuando desde el Consell ya les habían alertado de la falta de informes determinantes.

La fase ambiental caduca en agosto y habría que uniciar una nueva si para entonces no está aprobado el plan

Caducidad

Las demoras, que en otros temas quizá no tuvieran mayor repercusión, pueden resultar muy perjudiciales para Dénia, que en este momento carece de planeamiento y se rige por la Normas Urbanísticas Transitorias (NUT) aprobadas por el Consell y que entraron en vigor a principios de año. El próximo mes de agosto caducará la fase ambiental, conocido antes como documento de alcance, que es de 2008 y que ya el pasado año obtuvo la última prórroga a la que podía acceder. Recoge las líneas marcadas desde distintos departamentos de la Generalitat y que son las que se debía respetar a la hora de confeccionar el nuevo plan general.

De ahí la urgencia por tratar del que el PGE reciba luz verde por parte del Consell antes de que llegue esa fecha. En el caso de que llegue el momento y no se haya aprobado el nuevo planeamiento, el gobierno autonómico debería declarar la caducidad.

Eso conllevaría que se tuviera que iniciar una nueva fase ambiental, lo que equivaldría a tener que volver a empezar de cero todo el proceso. De ser así, la Generalitat debería dirigirse de nuevo a las distintas consellerias y direcciones generales a las que afecte para solicitarles los pertinentes informes. Con ellos se prepararía un refundido para confeccionar un nuevo documento de alcance. Este se convertiría en la base para que Dénia elaborara una nueva versión del Plan General Estructural adaptado a las nuevas premisas.