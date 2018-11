El CFS Mar Dénia logra un laborioso y ajustado triunfo ante el Racing Novelda Curro, el autor del gol del triunfo del CFS Mar Dénia. / J. Zamora Un tanto de Curro en el último segundo hizo justicia a una victoria que merecían los chicos que dirige Óscar García JAVIER ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:37

Laborioso triunfo el conseguido por el CFS Mar Dénia ante el Racing Novelda, al que venció por un ajustado 5 a 4. El partido estuvo controlado por los dianenses durante el primer tiempo y en el segundo fue el conjunto visitante quien se mostró superior.

El partido comenzó con dominio claro de los hombres que dirige Óscar García, que movieron con criterio la pelota y no pararon de hacer diagonales para descolocar a la defensa rival. Los visitantes buscando sorprender a un Roque, pero el guardameta local tuvo una gran actuación.

Era el minuto 7 cuando Toni Tent anotó el 1 a 0 y parecía que tenían el partido controlado. Pero tres minutos después, Navarro batió a Roque y colocó el empate a uno. Pese al dominio local, los noveldenses pusieron a prueba en varias ocasiones al portero dianense. Su intensidad fue total y a falta de 9 minutos para el final cometieron su quinta falta.

El público premió con una atronadora ovación la entrega y la lucha de la plantilla, que sigue invicta

En el 13 llegó la sexta falta visitante y el consiguiente doble penalti. El lanzamiento de Álex Pla lo rechazó el portero noveldense y el rechace llegó a Edu Romany, que anotó el 2 a 1. Un minuto después de nuevo Edu Romany batió la portería visitante tras recibir una gran asistencia de Juanjo. Los locales jugaron sus mejores momentos aunque no acertaron a la hora del remate final.

En el minuto 16, llegó un lanzamiento del portero visitante, San Roque, que sorprendió al meta local e hizo subir el 3 a 2 al marcador. Reaccionaron bien los dianenses, que siguieron mandando en el juego. Y en minuto 18 Robert, muy escorado, mandó una vaselina que batió del Racing de Novelda. Fue un gran gol que levantó al público de sus asientos. Con el 4 a 2 se llegó al descanso.

En la segunda mitad los chicos de Óscar García salieron bastante relajados y eso lo pagaron caro. En el primer minuto encajaron el tercer gol, obra de Adrián. Este tanto descontroló a los dianenses, que no encontraron la manera de romper la defensa rival.

Los visitantes forzaron la máquina al ver que su rival flaqueaba y eso les llevó a cometer errores graves. Dos de sus jugadores, Adrián y Collado, fueron expulsados por doble amarilla. Los dianenses, que estuvieron muy espesos, no aprovecharon los cuatro minutos de superioridad que tuvieron para marcar.

Con total entrega y sin dar un balón por perdido, los noveldenses siguieron atacando la portería haciendo que Roque fuese uno de los destacados del partido. Su premio fue el gol del empate que marcó Juan Carlos a falta de poco más de un minuto y medio para el final. El jugador no estuvo afortunado en la forma de celebrar este gol.

El técnico local, Óscar García, ordenó a los suyos jugar con portero jugador el último minuto y tras una serie de rechaces, Curro a falta de un segundo consiguió el quinto gol dianense que vale tres puntos. El resultado final fue de 5 a 4 que permite al CFS Mar Dénia seguir liderando la clasificación junto el Ye Faki FS, ambos siguen invictos tras la cuarta jornada disputada.

Una vez más hay que destacar la gran entrada que registró el pabellón municipal de Dénia, con un publico que sufrió para ver ganar a su equipo, pero que supo premiar con una atronadora ovación la entrega y lucha de sus jugadores. La afición, que estuvo con el equipo en los minutos más complicados, reconoció que en esta ocasión sus jugadores no estuvieron en su nivel habitual.