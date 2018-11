El Dénia y el Jávea firman tablas tras un derbi intenso Remate acrobático de Ayoze sobre el marco dianense durante el derbi en el Diego Mena. / J. Zamora Los rojiblancos desperdiciaron la ventaja que supuso jugar en superioridad numérica toda la segunda mitad JAVIER ZAMORA DÉNIA. Lunes, 12 noviembre 2018, 23:57

El derbi disputado en el campo Diego Mena entre el Dénia y el Jávea cumplió con la expectativas y el campo registró la mejor entrada de la temporada. El duelo se saldó con empate a uno.

Sobre el terreno de juego hubo dos de los mejores equipos de la liga, que pusieron mucha intensidad y fuerza en cada acción, sobre todo en la primera mitad. Esto provocó ciertos momentos de tensión con algunas entradas fuertes que el colegiado no supo cortar. El pique entre ambos fue constante y el club groguet salió más perjudicado ya que uno de sus baluartes en ataque, Guerrero, fue expulsado por lo que el cuadro local tuvo que jugar desde el minuto 42 en inferioridad numérica.

En este partido prevaleció la fuerza a la técnica, y eso dejó un choque sin ritmo ante las continúas interrupciones por faltas. El Dénia salió a por la victoria y se encontró a un rocoso Jávea que no le concedió ni una sola ventaja. En uno de los pocos despistes defensivos, Luis Domenech se fue por banda para poner un lujo de asistencia a Panucci, quien libre de marca en el segundo palo remató al fondo de las mallas. Se habían jugado 10 minutos, por lo que los rojiblancos no bajaron los brazos y siguieron contrarrestando el juego de los groguets. La pelea se acrecentó en la línea medular sin que el balón llegase a las áreas defendidas por Edu y Maxi.

Tras encajar el gol, fue el Jávea quien tomó el mando del balón. La expulsión de Guerrero se produjo en un rifirrafe donde al delantero dianense le faltó temple y su acción de agresión fue vista por el auxiliar de tribuna, quien llamó al colegiado y este le mostró cartulina roja.

Flaco favor hizo Guerrero a su equipo con su acción ya que todavía quedaban muchos minutos y dejó con diez al Dénia. Las muchas interrupciones habidas en el primer tiempo provocó que López Herrero añadiese varios minutos y en tiempo de prolongación Palau robó la cartera a los defensores groguets para batir a Maxi. Con el empate a uno se llegó al descanso.

Con un hombre más, el equipo de Antonio Villaescusa salió con la intención de tener mayor posesión de balón. Enfrente un rival muy bien colocado sobre el campo y buscando la rapidez de Panucci para sorprender a la defensa xabiera.

Uno de los pocos remates de los rojiblancos en este período fue un tiro de Ayoce que obligó a Maxi a estirarse para enviar el balón a córner. Llegaron los cambios en ambas formaciones para refrescar al equipo, pero el Jávea pese a jugar con uno más no tuvo las ideas ni el remate necesario para doblegar al rival.

Al final del partido, reparto de puntos que viene mejor al Dénia, que es tercero en la tabla en puestos de promoción. Le sigue el Jávea.