El CFS Mar Dénia intentará seguir con la buena racha en el choque ante el San Blas Jugadores del Mar Dénia. / LP R. X. Sábado, 16 febrero 2019, 00:53

El CFS Mar Dénia no debe perdonar en su duelo ante el CFS San Blas. Un encuentro que jugará este domingo a las 19 horas en el pabellón de Sax. El conjunto dianense abordan la jornada con la moral por las nubes y con ganas de seguir con la buena racha después de los resultados que se dieron la pasada jornada. Verse en la segunda plaza y a dos puntos del líder ha provocado mucha felicidad en la plantilla.

Pero deberán tener los pies en el suelo, puesto que jugar contra un rival de la parte baja de la clasificación es una arma de doble filo. No se puede tropezar y hay que ganar el encuentro. El técnico del Mar Dénia, Óscar García, ha tratado durante la semana de inculcar a sus jugadores que hay que afrontar el choque con la máxima concentración posible. Lo más complicado será mantener la intensidad ante un rival que es inferior, pero no cabe otra opción para no llevarse un susto que se pagaría muy caro.

El entrenador mantiene algunas dudas ya que hay jugadores como Fran Vives o Edu Romany que no están al cien por cien. De todas las formas el técnico sabe que la plantilla es amplia y a buen seguro que si estos no pueden estar disponibles para este choque, los que salgan tratarán de aportar lo máximo al equipo.

Otra ventaja con la que contará el CFS Mar Dénia es que cuando juegue su partido ya conocerá los resultados obtenidos por sus más directos rivales. Entre ellos el del conjunto líder, el Ye Faky, que jugará en la complicada pista del Racing Novelda, quinto clasificado, y también sabrá el del Irefrank Elche, que visita la pista del CFS Castalla.