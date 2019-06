«A Dénia le hacen falta, por lo menos, dos juzgados de lo penal» El juez Pablo Abad paseando por la calle Marqués de Campo en Dénia. / Tino Calvo El magistrado, que regresa a Albacete, destaca que el 60% de este tipo de casos que se abordan en Benidorm proceden de la comarca Pablo Abad Ortiz Juez y exmagistrado del Juzgado de Instrucción número 1 R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 21 junio 2019, 01:04

El juez Pablo Abad tomó posesión del cargo en el Palau de Justícia de Dénia en marzo de 2011. A sus 52 años ha decidido que es el momento de regresar a su tierra natal, Albacete, pero reconoce que Dénia y la Marina Alta le han dejado huella y han conquistado su corazón y el de su familia.

-¿Por qué decidió que quería ser juez?

-La verdad es que no fue una decisión especialmente meditada. Fue por las circunstancias. La Facultad de Derecho en Albacete se constituyó en 1985, yo había terminado COU, no había muchas más opciones y decidí hacer Derecho. Una vez terminé la carrera, entre las distintas opciones, aprobé secretario judicial y con el tiempo me hice magistrado. La vocación me vino con el trabajo.

Reconoce que «a nivel personal me dejan huella los casos en los que hay implicados menores»

-¿Cómo fueron sus inicios?

-Como todos los inicios, fueron duros. Te sientes muy solo. Tienes que decidir, a veces dudas. Pero empatizando, aplicando la ley, siendo una persona razonable y estudiando lo vas sacando. Y poco a poco vas adquiriendo experiencia, vas utilizando herramientas personales y profesionales y todo es más sencillo. Aunque corremos el riesgo de que sea especialmente sencillo y mecanicemos el trabajo. Por eso muchas veces tenemos que hacer una pausa y mirar a los ojos de las personas que tenemos delante, ya sean víctimas, investigados, imputados, presos y darnos cuenta de que no tenemos números sino personas y que de nuestra decisión depende una parte su vida.

-Llegó a Dénia en marzo de 2011, ¿cómo han sido estos años en el Palau de Justícia?

-Han sido pletóricos, maravillosos. Ha sido un sitio en el que yo, profesionalmente, creo que he estado bien valorado. He trabajado mucho. He trabajado bien, con una curia de abogados y procuradores excepcionales, guardias civiles, policías locales y nacionales colaboradores. Pero lo más importante es la vida. Mis hijos han crecido en Dénia. Mi mujer y yo hemos disfrutado de Dénia, hemos aprendido a amarla y a vivirla.

-¿Cómo ve la situación de la justicia en la Marina Alta y que en Dénia no haya un juzgado de lo penal?

-La situación de la justicia en la comarca es reflejo de la situación en la Comunitat Valenciana y, por extensión, en toda España. Tenemos déficits estructurales que tardarán décadas en paliarse. En Dénia, por números, por volumen de trabajo, por complejidad de causas. Las causas que se tramitan en la Marina Alta tienen un componente transnacional importante, somos una comarca receptora de turismo, que luego delinque o es víctima de delitos y se marcha, y necesitamos comunicarnos con ellos a través de métodos de cooperación judicial internacional y eso ralentiza la tramitación. Es una comarca en la que por su singular belleza atrae a organizaciones criminales internacionales, hay gente reclamada por crímenes y zonas que son auténticos guetos en los que no se necesita ni siquiera hablar castellano, que viven con piscinas, mansiones, absolutamente aislados.

-¿Y qué opina de que en Dénia no haya un juzgado de lo penal?

-Es complicado. A Dénia le hacen falta, por lo menos, dos juzgados de lo penal porque los casos que instruimos nosotros se juzgan en Benidorm, lo que crea disfunciones. Obligamos a la gente, víctimas, testigos y policías a desplazarse, con la victimización secundaria que ello produce. Además, estadísticamente, el 60% de los asuntos que se ven en los juzgados de los penal de Benidorm proceden de los juzgados de instrucción de Dénia. Hay tres juzgados de lo penal en Benidorm, dos de ellos debería estar en Dénia, y se potenciaría la comarca. Obviamente, también sería necesario, en la medida de lo posible, más juzgados de instrucción y de instancia.

-Tras todo ese tiempo ahora deja la Marina Alta. ¿Por qué?

-La semana pasada cesé como magistrado de Dénia y tomo posesión en Albacete el 3 de julio. ¿Por qué me voy? Es la pregunta del millón. En Dénia se vive de maravilla, mi familia y yo estamos hiperintegrados, mi hija María es fallera, mi hijo Pablo juega al fútbol en Paidos, mi mujer tiene muchas actividades sociales. Pero llega un momento en el que tienes que tomar una decisión y creo que este es el momento adecuado. Llevamos ocho años aquí, no es fácil trabajar como juez de instrucción en la misma ciudad donde vives. Conoces a demasiada gente, a veces se crean situaciones de tensión. Y, por otro lado, aunque Dénia creo que es también mi tierra, volvemos a nuestra tierra natal. Allí tenemos la familia, la casa. Nos vamos, pero con intención de regresar fines de semana, puentes, vacaciones. Nos vamos para disfrutar de Dénia sin el sacrificio de trabajar en Dénia.

-También se lleva algún reconocimiento público.

-Tuve el orgullo de recibir el año pasado la medalla de la Policía Local de Dénia. Me hizo mucha ilusión. Sólo tres personas la tenía. La luciré con orgullo. También la Guardia Civil de Xàbia me ha hecho varios reconocimientos y la Policía Nacional. La verdad es que he sentido el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la ciudadanía.

-¿Qué casos recuerda más de esta etapa o le han dejado más huella?

-A nivel personal me dejan huella los casos en los que hay implicados menores. Los casos que por desgracia he tenido que tramitar de agresiones sexuales con menores sometidos te impactan, te tocan. Por desgracia han sido varios. Después ha habido varios curiosos, como el descuartizado, que estuvimos toda una noche recogiendo por distintos municipios restos del cuerpo de una persona asesinada para poder hacer el 'collage'. También hemos tenido grandes operaciones contra el narcotráfico a nivel internacional, o de sustancias dopantes en la que se incautaron cinco millones de dosis. También estaba el día a día, en lo que he podido ayudar a un abuelito que te pide consejo.

-¿Qué es lo peor que ha visto en la comarca a nivel laboral?

-Ves situaciones en las que las personas sufren extraordinariamente de violencia intrafamiliar, porque a parte de la violencia de género que tiene un juzgado exclusivo, toda la violencia, que por desgracia es cada día más frecuente, de padres que agreden a hijos y de hijos que agreden a padres, que solicitan el auxilio judicial y es complicado. Te ves obligado a dictar órdenes de alejamiento donde están implicados elementos familiares, tienes que actuar con extraordinaria delicadeza y eso es complicado y te afecta más.

-¿Considera Dénia y la comarca como una zona segura según su experiencia?

-Absolutamente. Son sin ningún género de duda, estadísticamente y por el tipo delincuencial, muy seguras. Las grandes organizaciones criminales que pueden operar o tienen sede aquí eso no afecta a la seguridad y a la sensación de seguridad. Dénia y la Marina Alta son seguras para vivir.

-¿Qué es lo que más va a echar de menos cuando se vaya?

-Todo. La playa, evidentemente, la montaña, el Montgó, los erizos... La gamba de Dénia, menos porque como no puedo pagarla (sonríe). Pero sobre todo a los dianenses. A lo largo de estos ocho años he hecho muchos amigos y le echaré de menos.