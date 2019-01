Dénia estudia que el futuro museo en la lonja sea «móvil» para albergar otras actividades El edificio de la antigua lonja tras los trabajos de remodelación que acabaron en diciembre. / Tino Calvo El alcalde y el concejal de Cultura destacan que los propuestas que se lleven a cabo en este espacio deberán estar relacionadas con el mar R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 23 enero 2019, 00:31

La puesta de largo de la recientemente rehabilitada lonja de Dénia ha permitido a las autoridades comprobar el gran potencial y atractivo que tiene este espacio singular. El destino de esta infraestructura es albergar el futuro museo del mar de ciudad y un punto de información turística. Sin embargo, también se ha abierto un amplio abanico de actividades a desarrollar allí, por lo que el Ayuntamiento estudia la posibilidad de las exposiciones museísticas puedan tener un carácter «móvil» que permita abrir el espacio para albergar otras propuestas que permitan sacarle mayor provecho. Así lo han reconocido tanto el alcalde, Vicent Grimalt, como el concejal de Cultura, Rafa Carrió.

El munícipe señala que se buscará la posibilidad de que se lleve a cabo allí algún acto en algún momento y que el recinto no se limite solo a una función museística. «Mucha gente no decía que este lugar no podía limitarse a solo ser museo», reconoce Grimalt. «Que sea movible, en eso trabajaremos en vista de poder utilizar el edificio para otras iniciativas», admite el primer edil. Por ello van a analizar las distintas posibilidades que ofrece este recinto ubicado en la zona portuaria.

Sobre este aspecto, Carrió incide en que pretenden que sea un espacio «dinámico», ya que no se trata de «llenarlo por llenar» con los amplios fondos municipales que atesora Dénia. Eso sí, no faltará material, piezas y paneles sobre la pesca, la época del comercio de la paso o de época romana.

Lo que ambos representantes de la Corporación tienen claro es que no cualquier actividad se podrá realizar en la antigua lonja. Tanto el alcalde como el edil insisten en que las propuestas que acoja este rehabilitado edificio deberán estar relacionadas con el mar. De esta forma se pretende mantener la coherencia con la parte museística. «No se trata de un centro de arte», subraya Rafa Carrió y añade que «para eso tenemos otros espacios culturales en la ciudad».

Espacio para proyecciones

En cuanto al futuro museo del mar, el concejal remarca que su idea es que, además de las piezas y paneles que se exhiban, también incluya material audiovisual. En ese sentido, comenta que le gustaría que hubiera un lugar donde se proyectase vídeos sobre aspectos relacionados con el mar, como las artes de pesca, y también donde el visitante disfruta de la banda sonora de la gamba roja de Dénia.

Aunque las obras de remodelación de la antigua lonja, financiadas a cargo del antiguo Plan Confianza, concluyeron el pasado mes de enero, el proyecto de cómo quedará al final todavía no está cerrado. «Tenemos una idea que nos ha pasado el arqueólogo municipal», apunta Grimalt, «y en eso es en lo que se va a trabajar a partir del mes de marzo».

La fecha de la puesta en marcha de este espacio no se ha fijado de momento, todo dependerá de cuándo se disponga de presupuesto para llevar a cabo las labores de acondicionamiento. La intención es que el punto de información turística esté habilitado, como muy tarde, de cara al verano.

De momento, el pasado fin de semana la antigua lonja acogió la entrega de los Premios Turismo SER Viajeros Comunitat Valenciana. También está previsto que albergue en pocos días la exposición del 'ninot indultat', que se prolongará hasta mediados de marzo. Según el edil de Cultura, se trata de dos eventos puntuales, porque lo que allí se quiere permitir debe estar vinculado al mar.