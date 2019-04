El CFS Mar Dénia se enfrenta al Horadada FS obligado a conseguir los tres puntos El técnico del conjunto dianense, Óscar García, afronta el encuentro con la única duda de Curro, ausente en la pasada jornada J. ZAMORA DÉNIA. Sábado, 6 abril 2019, 00:29

Suena a tópico pero no tiene otra opción. El CFS Mar Dénia está obligado a ganar al Horadada FS para seguir vivo en sus aspiraciones a conseguir el título esta temporada. Para ello se enfrentará a un equipo que se ha mantenido durante gran parte del campeonato en la cuarta plaza.

Los dianenses, tras el valioso empate sacado en Elche la pista del líder, deben ganar este encuentro, de lo contrario de poco o nada habrá servido el punto obtenido en la pista ilicitana.

La tarea de sumar los tres puntos no es sencilla ya que los dianenses de los dos partidos que llevan perdidos uno fue precisamente ante este rival en el choque jugado en la primera vuelta.

En la jornada 9, precisamente antes del descanso navideño, el equipo de la Marina Alta viajó a Horadada donde perdió por 4 a 3. Esto significa que los jugadores tienen que afrontar este choque con la lección aprendida, saben que si no están al cien por cien, su rival tiene calidad para amargarles la tarde.

Durante la semana el entrenador dianense, Óscar García, ha trabajado con sus jugadores para que el choque no se les complique. Ha levantado la moral de sus hombres y ha puesto mucho énfasis en que hasta que no sea matemáticamente imposible, no hay nada perdido.

García confía en que el Irefranc Elche va a tropezar en algún partido y ellos deberán de estar preparados para adelantarle en la clasificación. De cara a este partido la gran duda para el entrenador dianense sigue siendo la de Curro, ya estuvo ausente en el partido frente a los ilicitanos y pese a que su mejoría es notoria se prefiere ir con prudencia con su lesión. El resto de jugadores estarán a disposición del técnico.

Se espera que una tarde más el pabellón dianense vuelva a llenarse de una afición que siempre está dispuesta a animar a sus jugadores.