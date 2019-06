El Dénia disputa en Carcaixent la eliminatoria previa de Copa del Rey ante Recambios Colón El expresidente Eric Barber. / J. Z. Si los groguets vencen, se enfrentarán el viernes al conjunto triunfador del duelo entre el Intercity Sant Joan y el Puçol JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 18 junio 2019, 01:02

El CD Dénia disputará esta tarde la eliminatoria previa de Copa del Rey ante el Recambios Colón. Esta temporada se inaugura la 'final four' para determinar el equipo de Regional Preferente que represente al fútbol territorial valenciano en la Copa. Recambios Colón, Dénia, Intercity y Puçol batallarán hoy por una plaza en la final que se jugará el viernes.

La eliminación en la primera ronda del play off por el ascenso de tres de los cuatro equipos campeones de Preferente provocó el interés del Recambios Colón y Dénia de adelantar su eliminatoria al sábado. Cuando se había decidido que el choque se jugase ese día en el campo El Regit de Atzeneta, se descolgó el Intercity Sant Joan pidiendo que ese partido no se jugase esa jornada, ya que suponía una ventaja en cuanto a descanso respecto a ellos, que jugaría su eliminatoria ante el Puçol hoy martes y la final el viernes 21. Desde el ente federativo se optó por atender la queja realizada por el campeón del grupo IV, y dio marcha atrás en la fecha. Así, el choque entre el Recambios Colón y el Dénia se jugará al igual que la otra eliminatoria, esta tarde. Será a las 19.30 horas en el Quatre Camins de Carcaixent.

Entre estos cuatro equipos campeones de sus respectivos grupos de Regional Preferente saldrá el combinado que batalle en la fase previa nacional con el campeón de Preferente de otra autonomía. En caso de victoria, el conjunto de la Comunitat accedería a la primera ronda, donde podría medirse a conjuntos de Primera División que no participen en la Supercopa de España.

Este nuevo sistema no ha caído del todo bien entre los clubes participantes, ya que obliga a tener que tener en nómina un mes a toda la plantilla. Aunque es peor para los que han caído en la primera ronda de la promoción de ascenso ya que, como en el caso del Dénia, se ha visto obligado a dar unos días de descanso a los jugadores. Las fuerzas están muy justas en el combinado que dirige Diego Miñana y estos días han venido bien para cargas las pilas. En la plantilla hay ilusión por seguir adelante en esta competición y volver a vivir la experiencia de jugar la Copa del Rey.

Donde sigue habiendo muchas dudas es en el plano directivo. Tras hacerse el relevo pertinente en la junta directiva, con las ausencias de Gema Estrela y Toni Martí, el hombre fuerte es Juan Benavente, el secretario. Los aficionados son un clamor a través de las redes sociales, solicitando la convocatoria de la asamblea ordinaria. Mientras que desde la directiva, y de forma no oficial se apunta a que no hay prisa, ya que primero tienen que ir recogiendo toda la documentación que no tienen para hacer frente a las preguntas que los socios puedan realizarles, una vez hayan expuesto tanto el balance económico como el deportivo de la temporada.

Propuesta de Eric Barber

Un expresidente de la entidad, Eric Barber, se movió y a través de un comunicado público se ofreció para presidir el club, ante la incertidumbre en la que está inmersa el club. La contestación a este ofrecimiento llegó horas más tarde con el realizado por la actual directiva que significó que actualmente hay desconocimiento referente a los pagos que se les ha realizado a la plantilla. Tampoco tienen demasiado claro cuántos socios tienen la entidad. Tras realizar la actualización, se procederá a convocar a la asamblea.