Cs Dénia denuncia que el contrato para limpiar colegios no recoge fregar suelos La portavoz de Ciudadanos Dénia, Susana Mut, en un aula. / LP El gobierno local replica que se cumplen todas las normativas de higiene y que las aulas se están en perfecto estado para acoger a los alumnos R. D. DÉNIA. Sábado, 28 septiembre 2019, 00:19

El grupo municipal de Ciudadanos Dénia tildó ayer de «precaria» la limpieza de los colegios públicos de la ciudad y apuntó que el contrato de ese servicios presentaba carencias imporantes. La portavoz de la formación naranja, Susana Mut, explicó que a diario se efectúan barridos húmedos de la aulas, pero matizó que «en ningún caso se específica que deba fregarse, cosa que debería hacerse a diario».

Al respecto, Cs remarcó que en este aspecto el anterior contrato «ya era deficiente» . Según señaló, «solo se contemplaba que se debían fregar dos veces por semana, aunque la realidad era que sólo se fregaba una vez y se repasaban las manchas. Ahora, ni siquiera se friega una vez, solo se pasa la mopa».

Sobre la precariedad, Ciudadanos incidió en que se debe al método que se emplea, el número de empleados y las horas destinadas. Mut, lamentó que en la licitación del nuevo contrato de limpieza de edificios municipales y colegios públicos no se incluyeran las mejoras que Cs había propuesto en varias ocasiones. También subrayó que englobar juntas todas las instalaciones municipales es «un error de bulto» puesto que la necesidades son diferentes. En ese sentido,recalcó que «no tiene los mismos requerimientos un museo que un colegio donde nuestros hijos juegan en el suelo a diario».

Además, Ciudadanos hizo hincapié en que la limpieza general no se puede considerar como tal ya que «no se mueven los muebles, no se limpian los juguetes, ni las cubetas, ni las alfombras». Para este partido esta situación resulta especialmente preocupante en las clases de Infantil porque «nuestros niños cada vez pasan más tiempo en el suelo jugando» y porque los pequeños «almuerzan en la clase, y por su corta edad, son habituales los derrames de batidos, yogures, zumos, les caen trozos de fruta y demás restos, y eso sin tener en cuenta los pequeños y no tan pequeños accidentes fisiológicos típicos de la edad».

En su opinión, se deberían tomar medidas urgentes porque los niños de Dénia «no se merecen estar en estas condiciones de limpieza tan precarias». Por ello la formación naranja se ofreció para ayudar a mejorar e el contrato de limpieza y así lo dejó patente en el pleno celebrado el jueves, en el que Mut reclamó la reunión que les ofrecieron en agosto. En esa sesión, la concejal de Educación dijo que se fijaría una fecha en breve.

Rápidamente el equipo de gobierno negó estas acusaciones y las tildó de «alarmistas y desafortunadas». El ejecutivo lamentó que Cs tratara de «confundir» a la población antes de la reunión informativa con los grupos políticos sobre el nuevo contrato de limpieza, prevista para el martes. En un comunicado, aseguró que no pensaba «tolerar» que se crease «una alarma social inexistente».

El gobierno local aseguró que la limpieza en todos los colegios de la ciudad cumple todas la normativas de higiene y que se encuentran en perfecto estado para acoger a los alumnos. Según subrayó, no tiene constancia de que la limpieza sea precaria y que cuando han recibido una queja puntual se ha trasladado a la empresa adjudicataria y se ha solventado. También puntualizó que el mantenimiento de los materiales educativos, como juguetes y cubetas, es responsabilidad del personal docente.

Asimismo, aprovechó para señalar que el pliego de condiciones del contrato que está a punto de firmarse no recibió, durante el periodo de exposición, ninguna alegación ni sugerencia por parte de Ciudadanos o de cualquier otro partido.