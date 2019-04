Dénia cierra 2018 con un remanente de 10 millones pero incumple la regla del gasto Pepa Font junto a su compañero de coalición, Miguel Llobell, en el momento de sus palabras de despedida y agradecimiento. / R. González El concejal de Hacienda argumenta que el dato negativo de la liquidación obedece al préstamo que pidió el Ayuntamiento para pagar una sentencia R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 26 abril 2019, 00:27

Las cuestiones económicas centraron una parte importante del orden del día pleno ordinario de Dénia celebrado ayer por la tarde, aunque sólo se nombraron sus enunciados ya que simplemente se trataba de dar cuenta. La liquidación del presupuesto de 2018 dejaba datos interesantes. En el aspecto positivo, el concejal de Hacienda, Paco Roselló, destacó antes de la sesión que el Ayuntamiento había cerrado el ejercicio con un remanente de tesorería positivo de diez millones de euros. Sin embargo, reconoció que se incumplió la regla del gasto.

El edil explicó que el capítulo de la liquidación que «no está bien» se debe a que el Consistorio tuvo que afrontar una sentencia por la que debía abonar unos 15 millones. Una parte de ese dinero se saldó vía presupuestos y la otra «a través de un crédito». Fue esto último lo que provocó el dato negativo, según argumentó.

Roselló «nos hemos cargado la regla del gasto pero pedir el crédito era la medida más coherente», aunque eso repercutiera después en el balance final. Sin embargo, para el responsable de Hacienda, esta situación tiene fácil solución. Según dijo, ahora se volverá a la senda marcada a través de los presupuestos de 2019, con el equilibrio que presentan, y también seguirán el mismo camino las cuentas del próximo año.

Otro punto del pleno fue el informe de morosidad y el periodo medio de pago a proveedores. En el primer trimestre de este año, el plazo de pago se ha elevado. Si a finales de 2018 se llegó a abonar las facturas en 15 días, ahora esa cifra se ha duplicado y alcanza los 30 días de media.

El motivo de ese incremento, explicó el concejal, se debe a que había varias facturas de 2018 que han tenido que pasar por pleno para hacer un reconocimiento extrajudicial de deudas. En el caso de ayer había varias, por un importe cercano a los 60.000 euros. Según señaló, no se pueden pagar por el procedimiento normal al pertenecer al pasado año, aunque al Ayuntamiento le llegaron después del 31 de diciembre.

A pesar del revés que eso supone, el responsable del departamento de Hacienda, hizo hincapié en que van a seguir trabajando para que ese periodo medio de pago baje. La intención es que de cara al próximo trimestres puedan volver a encontrarse entre los 15 y los 20 días, apostilló.

Asimismo, se dio cuenta del grado de cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles del Consistorio de Dénia, entre las que se encuentran las obras en el trinquet, las del camí de la Bota, las de la vivienda social o las de la Casa de la Cultura. Paco Roselló reconoció que sólo se ha ejecutado cerca del 40%. No obstante, aclaró que el dinero no se pierde y que las inversiones que no se hicieron en ese momento se pasan a este año porque «así lo permite la ley».

Lo que sí se debatió en la sesión fue la aprobación del trámite de audiencia previa de la modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que incluye la regulación del uso de los patinetes. Pese a que en septiembre se hizo una primera audiencia, ha sido ahora, a puertas de las elecciones cuando se ha llevado a pleno esta segunda fase. Precisamente Ciudadanos y el PP criticaron que se haya esperado hasta este momento. Además, el líder de Cs, Sergio Benito, subrayó que estaba a «medio hacer» y la popular María Mut lamentó las dificultades para encontrar la información en el portal de transparencia.

La modificación cambia la denominación de bicicletas por la de ciclos, para incluir los denominados vehículos de movilidad personal (VMP), que se dividen en tres categorías. Dentro de la A se encuentra los patinetes que cada día están más en auge y que pueden ser de uso particular o comercial. Ciclos, sillas y triciclos de personas con movilidad reducida, patines, monopatines y VMP tipo A deberán circular por carril bici segregado del tráfico motorizado o aceras bici. Estos últimos podrán ser conducidos a partir de 16 años y los menores deberán ir acompañados y bajo la responsabilidad de sus padres o tutores.