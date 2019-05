El Dénia buscará la remontada frente al Onda ante su afición Los aficionados dianenses animando durante un partido. / J. Z. Los castellonenses llegan al feudo de los groguets con una ventaja de 2 a 0, mientras que los locales tendrán la baja de Ferrán y el lateral Mateo es duda JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 1 junio 2019, 00:42

La afición debe aupar al Dénia para que consiga dos tantos y la remontada ante el Onda. La semana que comenzó muy convulsa con el enfrentamiento entre plantilla y Gema Estrela, se tranquilizó en el momento que la presidenta presentó de forma oficial su dimisión.

En la segunda sesión de entrenamiento, el equipo siguió preparando el partido con la máxima intensidad. El lateral Mateo no pudo completar la sesión al tener problemas con una sobre carga en su abductor, por lo que es seria duda para el choque frente al Onda.

Quien está descartado totalmente para ese encuentro es Ferrán quien tras pasar unos días hospitalizado ya se encuentra en su domicilio pero no será de la partida ya que no ha entrenado ni un solo día. Tanto Keko como Franc están totalmente recuperados y participaron en los ejercicios con el resto de compañeros. No se presumen demasiados cambios con respecto al equipo que salió de inicio en Onda, aunque el lugar que pueda dejar Mateo puede ser remplazado por el propio Carlos Ribes o Fran.

En las filas del Onda su técnico Jacint Guimera no podrá contar con Guille Francés sancionado con un partido por su expulsión del pasado domingo. El resto de hombres con respecto a los que jugaron frente al Dénia están disponibles. Este definitivo choque para ambas formaciones estará dirigido por el colegiado, Gordillo Escamilla, perteneciente a la Delegación de Valencia.

La movilización de los seguidores dianenses durante toda la semana ha sido ejemplar. Se quiere dar el máximo ambiente al campo Diego Mena, es por ello que se han preparado sorpresas antes del inicio del partido.