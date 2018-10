El Dénia buscará su mejor versión para ganar a la UE Gandia Los jugadores del Dénia durante un partido ante el Tavernes. / Javier zamora El Jávea y el Tavernes protagonizarán el duelo de la parte alta de la liga, mientras que el Pego se desplazará a Torrent para medirse al Monte Sión JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:36

La jornada de este fin de semana en el grupo tercero de Preferente depara enfrentamientos complicados para los equipos de la comarca. El Dénia, tras la derrota ante en Tavernes, necesita reencontrase con su mejor versión para doblegar a la UE Gandia. Los chicos que dirige Diego Miñana son un equipo compacto aunque blando y eso le hace cometer errores defensivos que paga muy caro.

La ausencia de dos ilustres veteranos como Keko y Carlos Ribes se está dejando notar en el aspecto defensivo, el resto de compañeros andan más preocupados en salir con el balón jugado que en dar un pelotazo largo y alejar el peligro.

Durante la semana se ha estado pendiente de la recuperación de Jordi, quien se perdió el choque ante el Tavernes al tener su rodilla hinchada. Hoy por hoy este jugador equilibra el centro del campo groguet, rompe el ritmo de juego rival y coloca al resto de compañeros. En caso de que Jordi no pudiese jugar todo apunta a que su labor la debe de realizar Beibel.

Jugando en casa todo hace indicar que Miñana puede decantarse por un claro 1-4-4-2, dejando como jugadores más adelantados a Guerrero y a Panucci.

El rival, que este año entrena Rafa Gomar, llega con la ilusión que le supuso sumar su primera victoria, al ganar al Tous CF por 2 a 1. Para el choque ante el conjunto dianense Gomar no podrá contar con el defensa, Louah que ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión ante el Tous CF.

Por otra parte, el domingo a las 17.30 horas en el campo municipal de Xàbia se vivirá el partido de la jornada. Un encuentro en el que se verán las caras el Jávea y la UE Tavernes. Dos de los tres equipos que ocupan puestos de promoción de ascenso.

En el once xabiero no se esperan demasiados cambios con respecto al equipo que venció la semana pasada en Cocentaina, ya que las cosas están saliendo bien y ahora es complicado hacerse hueco en el once inicial. En el equipo vallero todo apunta a que pueda haber algún cambio en el aspecto defensivo pero poco más.

Sobre el rectángulo de juego dos equipos con concepciones de juego diferentes, el equipo vallero con un estilo vertical, buscando el juego directo; mientras que al conjunto de Xàbia le gusta llegar más al área rival con la jugada masticada. Se busca entrar por bandas y crear espacios a base de tocar el balón con criterio.

Por último, el Pego visita hoy e campo San Gregorio de Torrent,, donde a las 17.30 horas medirá sus fuerzas contra el Monte Sión, equipo recién ascendido a la Preferente.

Los hombres de Lauro Techeira pese a que atraviesan un buen momento tanto físico como anímico, no se fían de ningún equipo y tienen claro que tendrán que salir a por todas con la máxima intensidad. No se esperan cambios en el once inicial y se buscará un triunfo que acerque a los rojillos a los primeros puestos de la clasificación.