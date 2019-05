El Dénia se alza campeón del grupo III de Preferente al vencer en L'Olleria La celebración de los groguets tras conseguir el campeonato de liga en L'Olleria. / J. Zamora Los groguets jugarán la primera eliminatoria del playoff por el ascenso frente al Club Deportivo Onda, equipo tercer clasificado del grupo I JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 21 mayo 2019, 01:09

El Club Deportivo Dénia es el equipo campeón del grupo III de Preferente después de haberse disputado las 34 jornadas y haber ganado en la última en L'Olleria. Un objetivo cumplido por una plantilla que no lo ha tenido fácil. Desde el propio club se han encargado de poner lo complicado. Meses de deuda, y apenas sintiendo el cariño de una directiva rota tras la marcha de la presidenta que no ha dado la cara como a los jugadores les hubiera gustado. Todo esto hace que esta título tenga un valor doble.

El técnico groguet, Diego Miñana, horas después del triunfo de su equipo en L'Olleria por 1 a 2, escribió en redes sociales: «A pesar de los pesares el Dénia campeón de Preferente Grupo III». Y puso una foto del vestuario donde no hay representantes de la directiva. El título es de la plantilla, del cuerpo técnico y de esos aficionados que han seguido creyendo en el equipo.

Acompañando al Dénia, unos 50 seguidores viajaron en coches particulares al campo de La Solana y vivieron con sus jugadores unos minutos felices tras acabar el choque. Con el pitido final, la euforia se desató y todos hicieron una piña en el centro del campo como claro ejemplo de lo que tienen entre ellos.

Del partido cabe señalar que no pasará a la historia como el mejor del conjunto groguet, más bien lo contrario. No tuvieron su mejor tarde los chicos que dirige Diego Miñana. El inicio no pudo ser mejor, ya que no se había cumplido el primer minuto y Javi, tras recoger un rechace al borde del área, mandó un misil que se coló en la portería del conjunto valenciano.

Tensión

Este tanto parecía que le podía dar tranquilidad al conjunto de la Marina Alta, pero nada más lejos de la realidad. La excesiva tensión que acabó por atenazar a los dianenses. Los locales apenas inquietaban, aunque Ramiro en el centro del campo dirigió muy bien a sus compañeros.

En la segunda mitad, los groguets siguieron con demasiados nervios. Los de L'Olleria, de la mano de un espléndido Ramiro, se hicieron con el mando en el juego. La tarde comenzó a torcerse, el Dénia ya no mandaba en su partido y, lo peor, la UD Castellonense empataba.

Miñana buscó el revulsivo dando entrada a César por un desafortunado Guerrero, pero las cosas siguieron igual. El L'Olleria en una de sus aproximación estrelló el balón en el travesaño.

Los minutos fueron pasando y llegó el varapalo. Ruiz consiguió el tanto del empate para los locales. Seguidamente llegaban las peores noticias desde Benigànim, David De la Cal, marcó para la UD Castellonense cuando solo quedaban 9 minutos para el final.

Los jugadores dianenses eran conocedores de lo que estaba ocurriendo y se lanzaron al ataque desesperadamente. A falta de 4 minutos para el final, Santafé, de volea marcó un golazo, que desató la alegría de los seguidores dianenses. Un gol que valió un título ya que el partido acabó con el marcador de 1 a 2.

El Dénia ya conoce el nombre de su rival en la primera eliminatoria del play off por el ascenso. Los groguets se enfrentarán al Club Deportivo Onda, equipo tercer clasificado del grupo I.