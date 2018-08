Dénia se alía con la Generalitat para frenar el intrusismo en los alquileres turísticos Turistas paseando por la calle Marqués de Campo de Dénia. / B. del Caz Es la primera localidad alicantina adherida a este programa para descubrir las viviendas que ofrecen los servicios de forma ilegal BEATRIZ DEL CAZ DÉNIA. Lunes, 6 agosto 2018, 23:51

Uno de los problemas crecientes en los últimas años en el sector turístico es el intrusismo en las apartamentos y pisos de alquiler. Dénia no es ajena a este problema, dónde tan solo hay registrados 3.899 viviendas turísticas registradas. Una cifra muy inferior a la realidad que golpea duramente a la economía del sector. Para conseguir un cambio en esta situación, el gobierno local firmó ayer un acuerdo de colaboración con la Conselleria de Turismo para frenar dicho intrusismo y la competencia desleal. Una rúbrica que formalizaron el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

Este convenio permite a la Policía Local encargarse de identificar al propietario y las características de su alojamiento, así como los canales y periodos de comercialización de la vivienda. Los agentes tendrán potestad para comprobar también que la propiedad dispone de un número de registro como vivienda de uso turístico y que se exhibe tanto en su publicidad como en el interior del apartamento. Esta información se remitirá al Servicio Territorial de Turismo de Alicante, que se encargará de iniciar las actuaciones administrativas pertinentes en cada caso.

Los agentes de seguridad local deberán formarse para este nuevo cometido. Esta formación correrá a cargo del servicio territorial que les impartirá unas jornadas informativas sobre normativa turística. Según indicó Colomer, la capital de la Marina Alta es la primera en al provincia de Alicante en firmar este acuerdo que coordinará protocolariamente a la Policía Local con los agentes de la Autonómica y los servicios de inspección turística. «Espero que el resto continúen el ejemplo, pero estoy encantado con que sea Dénia la primera ciudad», comentó.

Tan sólo hay registrados en el municipio 3.899 viviendas para este tipo de arrendamientos Los empresarios del sector aseguran que es una acción necesaria para controlar el sector

El secretario autonómico apuntó que el convenio tiene una duración indeterminada, «si irá revisando». Para ello, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Dénia constituirán una comisión de seguimiento que evaluará el trabajo conjunto y las zonas objeto de las campañas de inspección. También se establecerán las fechas, pero se pretende que las campañas se realicen durante todo el año, insistiendo especialmente en los períodos vacacionales.

El consistorio dianense no tenía hasta la fecha ninguna potestad para controlar e intervenir en este tipo de situación, «la capacidad de la policía autonómica, por medios, era escasa», comentó Grimalt.

Por su parte, Colomer reconoció que la Generalitat «no puede delegar la tarea inspectora a los ayuntamientos, no se trata de alimentar las competencias impropias. Se trata de mayor coordinación, entender qué necesita el sector, de defender a la persona que arriesga, que paga impuestos, que da reputación y ocupación, generando una economía limpia y transparente».

Desde el sector hostelero ven este convenio de manera positiva. «Esta acción me parece muy necesaria ya que se podrá actuar y controlar a quienes no cumplen las normas», aseguró Esteban Cobos, secretario de Cercle Empresarial de la Marina Alta (Cedma). «Este tipo de alquileres no ofrecen los servicios ni la calidad de los reglados, por lo que deterioran y perjudican al sector ya que somos más caros y es normal que el turista que no está tan informado les reserve a ellos», apuntó.