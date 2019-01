El CD Dénia afronta un duro examen ante el Benigànim en el Diego Mena Jugadores del Dénia y el Pego durante el choque. / J. Z. El Jávea tiene una buena oportunidad para entrar en promoción si gana a L'Alcúdia, mientras que el Pego tiene un partido complicado en Alginet JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 26 enero 2019, 01:09

El Club Deportivo afronta mañana un duro examen en el Diego Mena a las 12 horas. Protagonizará un partido a cara de perro frente al Benigànim. Los groguets son conscientes de que, tras su derrota de la pasada jornada, la clasificación se ha estrechado en la parte alta y su rival llega igualado a puntos con el conjunto de la Marina Alta. A estas alturas de la temporada y ante rivales directos, el gol average tiene gran importancia. Y hay que recordar que el Dénia perdió en Benigànim por 1 a 0.

La semana en el seno de la plantilla grogueta ha estado marcada por la marcha de Beibel, un jugador que ha pasado con mas pena que gloria. Se esperaba mucho de él y su aportación al equipo ha sido mínima, por lo que su marcha tampoco ha de notarse mucho. El entrenador, Diego Miñana, ha estado muy atento a la evolución de Panucci, que comenzó la semana con ciertas molestias, pero parece que estará en la convocatoria. El técnico recupera para este importante choque a un jugador vital, Luis Doménech que, tras cumplir su sanción y ser convencido en última instancia para que se quedase en el equipo, volverá al once inicial para aportar la gran calidad que tiene.

Del rival que visita Dénia cabe significar que es uno de los más potentes del grupo. Los jugadores que dirige Marcos Camacho saben que su objetivo es el de estar en la promoción de ascenso.

La directiva dianense ha optado por el cambio de hora buscando una mayor presencia de aficionados en la grada, ya que por la tarde se teme a que el frío reste seguidores. Ahora más que nunca su equipo necesita sentir el calor y aliento de la afición.

También por idéntico motivo, el Jávea optó por cambiar el horario del partido ante L'Alcúdia, un choque que se disputará mañana en el campo municipal de Xàbia a las 12 de la mañana.

El conjunto que entrena Juan Carlos Signes sabe que ahora es el momento de la verdad, que no puede fallar y menos en su propio feudo. El equipo se ha acercado a puestos de promoción y debe de aprovecharse de esa inyección de moral.

Para este encuentro, Signes no puede contar con Rubén Ortolá, ni con Faye, que siguen lesionados y este último parece que estará mucho tiempo alejado de los terrenos de juego. Una circunstancia que ha hecho que se esté buscando la posibilidad de incorporar a un nuevo delantero. La tarea no resulta sencilla ya que hay pocos jugadores que mejoren lo que el Jávea ya tiene y son muchos los equipos que están lanzando la caña de pescar. La opción de Manu Martínez, del Atzeneta, no se ha podido concretar.

Por último, el Pego viaja esta tarde al campo de La Ermita, en Alginet, donde jugará a las 16.30 horas ante el equipo local. De cara a este partido, el entrenador pegolino recupera a Joaquín, tras haber cumplido su partido de sanción, aunque se queda sin Vergillos por acumulación de cartulinas amarillas.