Intensos días familiares por tierras burgalesas, misión fluvial por el Arlanzón, aunque la verdad es que las truchas no nos permitieron ver la ciudad. Burgos es, junto a Dénia, ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco. No sé si será por el yacimiento, por la catedral, o por el camino de Santiago, pero allí no son tan propensos a ensalzar dicha distinción, ni a viajar por el mundo transmitiendo tantas delicias culinarias. Quizá sea esa la razón de que ambas ciudades aún no hayan coincidido, aunque sólo fuera para poner en común gambas y morcillas.

La estacionalización económica nos diferencia, pero para corregir ese hándicap hacen falta hoteles, y para ello se necesita un plan general, y de esa forma solventar los abusos contributivos a los que el Ayuntamiento somete al agradecido ciudadano.

El próximo sábado se constituirá la corporación municipal, y los chicos de Compromís se lo están pensando, el resto, a verlas venir, y es que el rodillo de la anterior legislatura se convertirá en pesada muela machacadora. Rafa ya lo sabe, «con agua pasada no muele el molino».

Como antaño, ahora se habla de compartir delegaciones con los niños buenos. Gesto de generosidad e indulgencia del que ostenta el poder, y que estaría bien si antes el líder supremo no hiciera declaraciones arrogantes o, tal vez, de una realidad incontestable.

Prefiero los proyectos a las delegaciones, y como en campaña nos prometieron la Dénia del siglo XXI, pues me quedo con lo primero. Es una obligación que el PSOE cumpla con su campus universitario para 2.000 alumnos, como también el decidir si apoya las iniciativas del resto de partidos, invitando a que sean ellos mismos quienes se encarguen de su tramitación.

Lo recordaré, Compromís un aparcamiento en altura sobre Joan Fuster, el PP la remodelación del Passeig del Saladar, Ciudadanos el macroproyecto de la Cantera del Castell, y Gent de Dénia, la segunda residencia y el centro de ocio con cines y comercios. Como decía Calderón, «la vida es sueño, y los sueños, sueños son».