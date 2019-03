El delegado del Gobierno reconoce no tener una solución definitiva para el problema del Girona El delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, visita la desembocadura del Girona junto a los ediles de Dénia y Els Poblets. / B. O. Juan Carlos Fulgencio visita la desembocadura del río pero sólo anuncia la creación de una comisión para plantear «mini cuestiones de ensayo y error» B. ORTOLÀ ELS POBLETS. Jueves, 28 marzo 2019, 00:41

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, desembarcó ayer en la desembocadura del río Girona sin tener una solución definitiva para el problema del estancamiento de agua putrefacta procedente del mar en esta zona del litoral, que afecta a los municipios de Els Poblets y Dénia. De hecho aseguró que se enfrentan a una «situación de salubridad muy compleja que hay que atender», por lo que han decidido crear una comisión en la que estarán representadas la Confederación Hidrográfica del Júcar, Costas y los ayuntamientos de Dénia y Els Poblets para «plantear mini cuestiones de ensayo y error».

Dicha comisión tendrá dos cometidos esenciales, buscar una alternativa definitiva para atajar la problemática del Girona. A este respecto, Fulgencio apuntó que las intervenciones realizadas en la zona a lo largo de los años, como la escollera, «han influido y mejorado algunas cuestiones, pero también han empeorado otras».

Entre las medidas que se barajan, indicó, está la de asolar el propio cauce, «ese desnivel de profundidad entre los dos lados del río ha existido siempre según los técnicos y los más mayores del lugar». Aunque el delegado del Gobierno se mostró escéptico, ya que «estaríamos actuando otra vez sobre lo que la naturaleza creó, habría que estudiarlo». Fulgencio no dio más detalles sobre otras posibilidades.

El representante estatal asegura que no pueden financiar la limpieza por la Ley de Contratación

El segundo cometido de la comisión será el de realizar un seguimiento de todas las actuaciones que se vayan realizando en este enclave del litoral «para ver cómo funcionan de aquí a otoño». Uno de los trabajos «de urgencia» es la retirada de las algas y el agua putrefacta estancadas en la desembocadura, que provocan un fuerte mal olor. De hecho, Fulgencio y el resto de la comitiva que acudió a este punto del litoral pudo constatar el «calvario» que deben sufrir todos los días los vecinos. El hedor que emana de esta parte final del cauce del río se puede notar a más de 50 metros de la orilla, aunque al acercarse es «más penetrante e insoportable», reconocieron ayer algunos de los asistentes.

Según indicó, además de la retirada de las algas, se contempla también como medida urgente colocar una barrera de protección provisional de áridos que «funciona hasta cierto punto», admitió el delegado del Gobierno.

Se trata de unos trabajos de «extrema necesidad» aunque el representante del Estado aseguró que no está claro cuándo ni cómo se van a poder ejecutar. El problema a debatir ahora se centra en la fórmula para financiar los cerca de 80.000 euros que cuesta esta medida. «Estamos hablando de un contrato mayor y esto nos creará un problema de actuación inmediata, porque la Ley de Contrataciones que heredamos del anterior Gobierno del PP nos encorseta», dijo. El delegado apuntó que disponen del dinero, «pero hay que ver en qué forma se articula para que esté dentro de la legalidad para actuar lo más rápido posible».

Quienes tienen claro que no «pueden ni deben» asumir el coste de la intervención son los alcaldes de Dénia y Els Poblets. El munícipe dianense, Vicent Grimalt, aseguró ayer que el delegado del Gobierno «se ha comprometido a buscar una fórmula para desbloquear el problema y poder pagar», aunque Fulgencio no dejó las cosas claras, «lo que no podemos es trasladar el problema a los ciudadanos. Las administraciones tenemos que apañarnos, quien lo tenga que pagar lo debatiremos entre nosotros».

Tampoco se fijó una fecha exacta para la limpieza y la protección provisional de la zona. El representante del Estado incidió en que será «antes de verano», mientras que el primer edil de Dénia confió en que esté listo «antes de Semana Santa».

Criticas desde la otra orilla

La breve visita a la desembocadura del Girona dejó una escena peculiar. En una orilla, la de Els Poblets, los representantes políticos y el resto de comitiva comprobaban con cierto estupor la delicada situación de la zona. Mientras que en la otra parte del río, la que pertenece al termino municipal de Dénia, uno de los vecinos de la zona increpaba desde su casa por la «dura problemática con la que nos hacen convivir desde hace muchos años. No se puede entender que no se haya conseguido una solución definitiva después de tanto tiempo».