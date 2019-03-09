UN 76 CUMPLEAÑOS GASTRONÓMICO

José Iglesias. PEPE PIERA 'EL PEGOLÍ' TIENE LA SUERTE DE PODER REUNIR EN SU CASA A NUMEROSA GENTE TOTALMENTE DISPAR, DE PROFESIONES DISTINTAS Y DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMARCA. DESDE RECONOCIDOS MÉDICOS Y BANQUEROS DE DÉNIA Y LA MARINA ALTA, RESTAURADORES, HASTA HUMILDES AGRICULTORES Y PESCADORES, INCLUSO ALCALDES EN ACTIVO Y OTROS QUE LO HAN SIDO A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. CON ESTA GENTE, SU GENTE, FESTEJÓ SU 76 CUMPLEAÑOS CON UNA FIESTA QUE SE CONVIRTIÓ EN UNA CELEBRACIÓN DE LA VIDA, EN SU CASA, RODEADO DE AMIGOS.
EL PASADO DOMINGO, LA CASA DE 'EL PEGOLÍ' ERA UN IR Y VENIR DE GENTE PARA DISFRUTAR DE UN DESAYUNO-ALMUERZO EN EL QUE NO FALTÓ DE NADA. EL ANFITRIÓN RECIBIÓ EN SU ANIVERSARIO UN REGALO MUY ESPECIAL, UN RETRATO AL ÓLEO ENCARGADO POR SUS AMIGOS MÁS CERCANOS.
PEPE SABE CÓMO CELEBRAR LAS FIESTAS Y PREPARÓ TODOS LOS MANJARES QUE HAN DADO EL RECONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LOS AÑOS AL 'BARET' DE LES ROTES QUE INAUGURARON SUS PADRES EL SIGLO PASADO, CONSOLIDÓ ÉL MISMO CON SU TRABAJO EN LA ÉPOCA DE LA DÉNIA MÁS TURÍSTICA PROMOCIONANDO LA GAMBA ROJA, Y QUE HOY DEFIENDEN SUS HIJAS MARI LUZ Y MARI ÁNGELES.
Salazones, quesos y una barbacoa formaron parte de la degustación
SALAZONES, QUESOS, ENSALADAS O UNA BARBACOA EN LA QUE, SIN INTERRUPCIÓN, SE ASARON CARNES Y PESCADOS, ENTRE OTRAS VIANDAS COMPUSIERON LA DEGUSTACIÓN PREPARADA COMO MUESTRA DE AGRADECIMIENTO HACIA TODOS SUS AMIGOS Y CONOCIDOS. UNA MANERA DE COMPARTIR Y DE «SER FELIZ Y AGRADECIDO CON TODO», DECÍA EL CUMPLEAÑERO, QUIEN VIENE CELEBRANDO DESDE HACE AÑOS ESTA FIESTA EL PRIMER DOMINGO DESPUÉS DE SU ANIVERSARIO «Y HASTA QUE LA SALUD ME LO PERMITA». LA FIESTA ACABÓ CON BAILES FLAMENCOS, CANCIONES DE SIEMPRE Y MUCHAS RISAS. DESDE EL EQUIPO DE LAS PROVINCIAS, FELICES 76 AÑOS, PEPE.