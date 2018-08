«En cuestión de minutos el paraíso de ensueño se había convertido en una pesadilla» La pareja posando en Indonesia, horas antes del terremoto. / LP Los pegolinos Estefanía Sansaloni y Fran Sastre han conseguido salir de Lombok tras vivir el terremoto en la zona sur de la isla indonesia. B. ORTOLÀ Martes, 7 agosto 2018, 17:56

«Todavía me tiembla todo el cuerpo al recordarlo». Estefanía Sansaloni, vecina de Pego aseguró ayer que «nunca había pasado tanto miedo». Ella y su pareja, Fran Sastre se encontraban el domingo en un hotel de Kuta, al sur de la isla de Lombok, Indonesia, cuando el suelo empezó a temblar bajo sus pies. Un terremoto de magnitud 7 hizo estragos en la zona norte, pero también se dejó notar en la zona donde pasaban sus vacaciones estos pegolinos: «la gente empezó a gritar por la calle y a correr a por sus coches y motocicletas». Al principio Estafanía y Fran quedaron «en shock», pero al poco tiempo notaron una réplica del seísmo, «entonces me asomé al balcón y vi como uno de los empleados que hablaba por teléfono empezó a correr huyendo de allí».

La joven pegolina bajó a recepción con lo puesto para intentar averiguar lo que estaba pasando; sus sospechas de que se trataba de algo más que una fuerte sacudida de la tierra se confirmaron: «'maybe a tsunami', nos dijeron». Alarmada, Sansaloni llamó a su pareja para que bajase rápidamente y poder huir de la zona con la moto que habían alquilado. No les dio tiempo a nada, se fueron con lo puesto: «yo iba sin zapatillas y Fran tan sólo pudo coger el móvil, las llaves y el dinero».

En la calle una avalancha de vehículos y gente a pie huían a toda prisa hacía los puntos más altos de la zona por temor a que una gran ola asolase la zona, el caos se apoderó del lugar. «En cuestión de minutos el paraíso de ensueño se había convertido en una pesadilla. Indonesia es un paraíso, pero también es un país sin desarrollar, con muy pocos recursos para afrontar este tipo de catástrofes», relata. Los dos pegolinos, subidos a su motocicleta, tomaron el mismo rumbo que el resto de la gente, «mientras huíamos yo sólo podía mirar hacia atrás por si llegaba el agua. Cuando veía que sólo había coches, respiraba tranquila». Fueron momentos de angustia para la pareja, «yo recordaba la película de Lo Imposible».

La pareja consiguió llegar al poblado Sade Village donde les informaron de que «por suerte», no había llegado a producirse ningún tsunami, aunque si se habían repetido varias réplicas del seísmo. Al no sentirse seguros allí, Sansaloni y Sastre decidieron dirigirse al aeropuerto, «allí había wifi, podíamos informarnos de lo que estaba pasando, además de contactar con nuestras familias que no sabían nada de nosotros desde nuestra rápida salida del hotel. Cuando pude hablar con ellos, les dije que esperaba volver a verlos», recuerda.

La pareja recuerda para LAS PROVINCIAS su experiencia durante el terremoto. / LP

En el aeropuerto estuvieron más de una hora. La policía les informó de que se había desactivado la alerta por tsunami, por lo que decidieron volver a Kuta para preguntar como estaba la situación y poder recuperar sus pertenencias. Con los nervios lo habían dejado todo durante su huida, no pudieron llevarse los pasaportes ni ningún tipo de documentación.

De vuelta al hotel, compartieron vivencias con el resto de inquilinos. La dueña, una española afincada en la zona, les aseguró que no había vivido nunca un terremoto de tal magnitud en los seis años que llevaba abierto su negocio. La noche la pasaron en el jardín del establecimiento, junto al resto de clientes, «nos tumbamos con los colchones, pero no pudimos pegar ojo».

Las réplicas se sucedieron durante las siguientes horas, La última a las 8.30 de la mañana de ayer, con magnitud 5,2.

Cambio de planes improvisado

Tras hacer las maletas, volvieron al aeropuerto para coger un avión que les sacase de allí. El seísmo les ha trastocado sus planes, aunque dan gracias por ello: «del 6 al 10 de agosto teníamos que ir a las islas Gili. Estas pequeñas islas no son especialmente montañosas y tan solo se puede llegar con barco, por lo que fue imposible desalojarlas, si llegamos a estar allí y se produce hay un tsunami, no lo contamos».

Finalmente los pegolinos consiguieron billetes con destino a Surabaya-Yogyakarta, «una zona fuera de peligro», aunque no el vuelo no salía hasta hoy. Anoche tuvieron que dormir en otro hotel, «tuvimos suerte porque mucha gente tuvo que quedarse en el aeropuerto, fue desolador ver a tantas personas tiradas en el suelo, con cara de agotamiento y tristeza por no saber cuando volverían a casa».

El vuelo se retrasó varias horas y, de nuevo, la incertidumbre volvió a planear sobre la pareja. Por suerte, consiguieron partir y ahora se encuentran inmersos en una odisea de vuelos y transbordos para llegar a una zona segura, «el viaje perfecto y que siempre había soñado se ha convertido en una pesadilla», apuntan Sansaloni. Aunque ahora la pareja respira tranquila, «nosotros estamos vivos, no nos ha pasado nada y podemos contarlo, ha sido una experiencia que no olvidaré nunca».